Mundo Relembre sete flagrantes de atentados contra pessoas públicas que chocaram o mundo

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2022

Câmeras de TV, máquinas fotográficas ou celulares registraram momentos assustadores repercutidos pela imprensa. (Foto: Reprodução)

O atentado contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, 69 anos, praticado pelo motorista de aplicativo brasileiro Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, foi filmado de vários ângulos por celulares.

Por sorte, a arma falhou. A veterana da política disse depois não ter percebido que se tratava de um ataque contra sua vida.

A história possui outros episódios de ataque contra a vida de políticos e personalidades conhecidas. Alguns geraram ferimentos não letais; outros, a morte.

Em todos os casos, o horror foi eternizado graças a algum equipamento que fotografou ou filmou o exato momento da ação criminosa.

Jair Bolsonaro

O então candidato à presidente fazia um ato de campanha em Juiz de Fora (MG) em 6 de setembro de 2018. Era carregado nos ombros de apoiadores quando foi ferido a faca na barriga por Adélio Bispo. O servente de pedreiro, com 40 anos na ocasião, disse ter agido sozinho. Com 63 anos na época, Bolsonaro foi operado, mantido em hospital por três semanas e, 52 dias depois, venceu a eleição.

Príncipe Charles

Este é um caso peculiar. Em 26 de janeiro de 1994 o herdeiro do trono britânico participava de uma cerimônia em comemoração ao Dia da Austrália, em Sidney, quando um jovem de origem chinesa, David Kang, 23 anos na ocasião, disparou duas balas de festim contra o filho da rainha Elizabeth. A gravação por câmeras de TV impressionou pela reação tranquila de Charles ao perceber o ataque. “Frio como um pepino”, debochou um jornalista. O nobre tinha 45 anos na época.

Papa João Paulo II

O líder da Igreja Católica e chefe de Estado do Vaticano entrava na Praça de São Pedro para fazer um pronunciamento quando foi atingido duas vezes no abdômen por uma pistola semiautomática 9 mm. Autor do ataque, o turco Mehmet Ali Ağca, de 23 anos, era membro de um grupo considerado terrorista. Após se recuperar dos graves ferimentos, o pontífice, que tinha 60 anos no dia do atentado, afirmou ter sido salvo por Nossa Senhora de Fátima, celebrada na data do ataque. O atentado ocorreu em 13 de maio de 1981.

Ronald Reagan

Apenas 69 dias após tomar posse, em 30 de março de 1981, o presidente dos Estados Unidos foi baleado no pulmão quando saía de um hotel na capital Washington. Ele tinha 70 anos e se recuperou rapidamente. O atirador foi John Hinckley Jr., de 25. Obcecado pela jovem atriz Jodie Foster, ele se inspirou no filme ‘Taxi Driver’, onde um protetor da personagem dela tenta assassinar um candidato à Presidência. O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado – hoje internacionalmente famoso pelas imagens de meio ambiente e povos nativos – estava no local e fez um registro do exato momento dos disparos. Tinha 37 anos.

Robert Kennedy

No dia 6 de junho de 1968, quatro anos e 6 meses após ver o irmão, o presidente John Kennedy, ser assassinado, Bob Kennedy teve o mesmo fim trágico. Foi baleado na cabeça em um hotel de Los Angeles, na Califórnia, em evento de sua pré-campanha à Presidência dos EUA. Tinha 42 anos. Os três tiros partiram da arma do imigrante palestino Sirhan Bishara Sirhan, de 24 anos.

John Kennedy

O mais famoso e repetido flagra de atentado contra uma figura pública ocorreu no dia 23 de novembro de 1963. O presidente dos Estados Unidos, com 46 anos, desfilava em carro aberto por uma avenida de Dallas, no Texas, quando foi atingido na nuca e na cabeça. A imagem é chocante por mostrar a explosão do crânio. Preso, o atirador Lee Oswald, 24 anos, acabou assassinado também diante das câmeras dois dias depois ao ser transferido de prisão, por um suposto admirador de Kennedy, Jack Ruby, 52.

