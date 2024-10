Grêmio Renato diz que o Inter só sabe comemorar Grenal: “O Grêmio ganha títulos”

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2024

Renato também subiu o tom durante a coletiva após ser questionado sobre a folga prolongada. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato também subiu o tom durante a coletiva após ser questionado sobre a folga prolongada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O técnico Renato Portaluppi concedeu uma coletiva com declarações fortes após a derrota por 1 a 0 no clássico Grenal disputado nesse sábado (19). O comandante do Tricolor disse que gostou da postura de sua equipe no clássico e ainda aproveitou para cutucar o arquirrival, que segundo ele, comemora vitórias em clássicos, enquanto o Grêmio, títulos.

“Eu gostei do meu time. Acredito que foi um bom Grenal, o Grêmio esteve algumas partes da partida melhor do que o adversário, o adversário em outros momentos esteve melhor, mas as duas equipes criaram. Infelizmente em um detalhezinho nosso ali atrás tomamos o gol. Esse jogo poderia ter sido 0x0, 1×1, 2×2, tudo podia acontecer nesse Grenal pelo que aconteceu durante os 90 minutos. Não vou tirar os méritos do meu time, eu já conversei com eles (jogadores), elogiei eles mais uma vez, mas infelizmente a gente perdeu uma partida, mais uma vez por um detalhezinho por um erro nosso”, disse.

“A roda não está girando. O Grêmio, nos últimos anos, têm ganhado campeonatos e Grenais, os colorados, com todo respeito, estão satisfeitos quando ganham um Grenal, mas não ganham o campeonato. O Grêmio perdeu os últimos três Grenais, mas continua ganhando. Agora, os colorados, com todo respeito, estão satisfeitos, ganharam o Grenal, é o que eles têm durante os últimos anos. A alegria deles é ganhar um Grenal. Ninguém gosta de perder um Grenal, mas a única alegria que os colorados têm é o Grenal. Eles que aproveitem, enquanto isso o Grêmio ganha títulos”, prosseguiu.

Com a derrota no clássico, o Grêmio é o 12º colocado com 35 pontos. O Tricolor está três pontos distantes do Corinthians, com 32, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão.

