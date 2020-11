Grêmio Renato parabeniza atuação da equipe e destaca “Eu não treino um time, eu treino um grupo”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após vencer o Cuiabá e garantir a classificação para a semi-final da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista coletiva e falou da confiança que tem no seu plantel de jogadores. Chegando a 8 vitórias em sequência e atingindo sua melhor marca no comando do tricolor, Renato parabenizou sua equipe pela atuação, mas tentou manter os pés no chão em vias de um possível título na competição.

Defendendo seus atletas, o treinador gremista ressaltou a preparação física do clube, que foi muito criticada há algumas semanas: “Muita gente falava da parte física, quando não se ganha um monte de gente começa a falar muita coisa, eu sempre banquei o preparador físico e a comissão técnica.”

Ademais do 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, Renato disse que ainda não é hora para pensar em título e frisou que o mais importante foi conseguir a classificação às semifinais da competição nacional. Questionado sobre o futuro adversário do Tricolor, o treinador destacou que tanto Flamengo quanto São Paulo têm bons times e que o clube carioca tem uma maior cobrança por causa dos investimentos milionários que fez.

“Acho que, independente do que gastou ou não gastou, o São Paulo também tem um grande plantel. É lógico que pelo Flamengo ter gastado mais, a cobrança é maior. O mais importante é que o Grêmio fez a parte dele.”

O Grêmio volta a campo no domingo, diante do Corinthians na Neo Química Arena pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

