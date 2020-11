Grêmio Grêmio chega à 15ª semifinal da Copa do Brasil e torna-se clube com mais jogos na competição

19 de novembro de 2020

A vitória do Grêmio por 2 a 0 sobre o Cuiabá carimbou a vaga tricolor para a semifinal da Copa do Brasil. Será a 15ª vez que o clube chega a esta fase, sendo a 4ª em cinco anos do comando de Renato Portaluppi. O clube só ficou fora das semis em 2018, quando foi eliminado pelo Flamengo nas quartas de final. A lista de semifinais do Grêmio tem as edições de 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019 e agora 2020. Em 1989, 1994, 1997, 2001 e 2016 foi campeão. Acabou vice em 1991, 1993 e 1995.

Além disso, o jogo desta quarta-feira (18) na Arena marcou a partida de número 187 do clube no torneio. O Grêmio lidera a lista dos times que mais jogaram a competição. O Vasco vem em segundo e o Flamengo em terceiro. Como nenhum dos outros dois clubes estão nesta fase da competição, o tricolor abrirá mais dois jogos de diferença quando enfrentar o São Paulo nas semifinais.

Mas agora a Copa do Brasil fica em stand by e o grupo tricolor foca no Brasileirão e na Libertadores. O próximo compromisso é no domingo (22), às 20h30, contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Na quarta (26), começa a disputa com o Guaraní, no Paraguai, nas oitavas de final da Libertadores.

