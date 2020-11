Esporte Renato não prevê retorno de Maicon mas comenta evolução de Leo Gomes: ”Vem fazendo exercícios novos, vem se recuperando bem.”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 19 de novembro de 2020

Após vencer o Cuiabá por 2 a 0 e garantir a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, o técnico Renato Portaluppi falou, em coletiva, sobre a evolução dos jogadores no departamento médico. O treinador não deu previsão de retorno do volante Maicon, em recuperação de uma lesão muscular, já de Leonardo Gomes, fora desde setembro de 2019, Renato acredita que o lateral já possa avançar em sua recuperação das cirurgias no joelho.

Maicon sofreu uma lesão na vitória sobre de 1 a 0 sobre o Juventude, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Não há previsão de retorno, mas durante a última semana o jogador foi observado e avaliado pela equipe médica do clube.

”O Maicon, tive uma conversa. Tem que readquirir a forma física, reforçar bem os dois adutores dele. Ele está fazendo tudo, mas não trabalha com bola ainda. Tem ido duas vezes ao clube, para tratamento e forma física. Somente o jogador dará a resposta. Degrau a degrau, sem queimar as etapas”, disse Renato.

Leonardo sofreu grave lesão no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 2019, contra o Athletico-PR. O jogador havia sido operado em outubro do ano passado, para reconstrução do ligamento cruzado posterior do joelho direito, com previsão de retorno em oito meses. Porém, teve de realizar mais uma cirurgia em maio deste ano, agora, resta a retomada do nível muscular.

”Quanto ao Leonardo, a cada dia que passa faz exercícios diferente, se sente bem. Brinco com ele: só falta chegar com cama na fisioterapia, para morar lá. Está na hora dele sair. Somente ele vai nos dar a resposta. Da maneira que está intensificando (os treinos), daqui a pouco estará com o grupo”, concluiu o técnico.

Sem Maicon e Leonardo, o elenco do Grêmio passa a se preparar para o jogo do próximo domingo, às 20h30, contra o Corinthians, pela 22ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. Já podendo contar com boa parte dos desfalques das partidas anteriores, o tricolor deve ter os retornos de Kannemann, Orejuela e Pinares, que estavam em suas respectivas seleções.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

