Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

A eliminação colorada para o América-MG, pela Copa do Brasil, terá efeito direto no orçamento anual do clube. A queda no mata-mata nacional ocorreu após o Colorado vencer o América-MG por 1 a 0, com gol no último minuto, mas o time de Abel Braga acabou derrotado nas cobranças de pênaltis.

O Inter previa chegar ao menos até a semifinal da Copa do Brasil em seu planejamento financeiro de 2020. Os R$ 7 milhões que ficaram com a equipe mineira, se distanciaram das mãos gaúchas e farão falta numa condição financeira que já não é a ideal.

Após a derrota, o presidente Marcelo Medeiros concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre a situação “7 milhões são 7 milhões. Temos que tentar uma alternativa criativa para uma receita que não estava dentro dos planos”. O dirigente também garantiu que a folha de pagamentos do mês de dezembro será paga e não ficará devendo a qualquer funcionário quando entregar sua gestão com a conclusão do mandato, que se encerra nos próximos dias.

“Podemos recuperar passando na Libertadores. Mas é mais uma perda em um ano que a expressão atípico serve para atenuar a gravidade do que se enfrenta”, acrescentou o mandatário.

Medeiros deixa o cargo do Internacional no próximo mês, assim que as eleições do clube estão cada vez mais próximas. Na próxima quinta-feira (26), acontece o primeiro turno com voto restrito aos conselheiros do clube, o segundo turno acontece no dia 15, com partipações dos associados.

O Colorado é vice-líder do Brasileirão e no próximo domingo (22), encara o Fluminense. Na quarta-feira seguinte (25), encara o Boca Juniors em mais um mata-mata, desta vez pelas oitavas de final da Copa Libertadores. E o primeiro turno das eleições será exatamente no dia seguinte.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

