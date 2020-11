Esporte Grêmio contrata dois jogadores sul-americanos para as categorias de base

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Rodrigo Fatturi / Grêmio FBPA

Por Redação Rádio Grenal | 19 de novembro de 2020

O Grêmio recebeu dois novos reforços vindo de países vizinhos do Brasil. O centroavante colombiano Kevin Quejada e o meia uruguaio Mateo Barrios, ambos de 18 anos, assinaram contrato e ficam à disposição da categoria Sub-19 do Tricolor.

Kevin Quejada já teve uma passagem pelo Grêmio, no final da temporada passada, quando disputou a Copa Santiago Sub-17 em janeiro e marcou dois gols na competição. Ele assinou contrato em definitivo por três anos.

Já Mateo Barrios chega por empréstimo até o final de janeiro de 2022 junto ao Albion FC, do Uruguai. A dupla se junta a outros três atletas estrangeiros que já estão nas categorias do clube, dois colombianos e um paraguaio.

O coordenador técnico Wagner Gonçalves deu uma declaração sobre o movimento de contratação de estrangeiros que o clube vem fazendo. “Cada país sulamericano tem atletas com características específicas. De todas as experiências que tivemos, os colombianos tem uma escola de futebol mais próxima a dos brasileiros na questão da habilidade, além de terem uma condição física privilegiada. Então o maior desafio para eles é a adaptação, se habituar a nova língua para conviverem de melhor forma e mostrar o trabalho deles. Estamos atentos para acolher estes atletas do exterior e fazê-los se sentirem em casa”, disse.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte