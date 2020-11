Esporte Moisés tem lesão e desfalca o Inter por 2 semanas

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 19 de novembro de 2020

De acordo com as informações do departamento médico do Inter, o lateral-esquerdo Moisés sofreu uma lesão na coxa direita e ficará fora das atividades do colorado por 2 semanas. Titular na partida contra o América-MG, o jogador sentiu um desconforto, confirmado como lesão.

Sem Moisés, a opção para lateral-esquerda deverá ser de Uendel.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte