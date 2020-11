Esporte O Grêmio começa a preparação para sequência de jogos longe de Porto Alegre

19 de novembro de 2020

tarde no Centro de Treinamentos teve atividades de recuperação para os jogadores. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Um dia depois de carimbar presença em sua 15ª semifinal de Copa do Brasil, os jogadores do Grêmio retornaram ao CT Luiz Carvalho e começaram os treinamentos para o jogo contra o Corinthians, no domingo (22). Nos próximos dias o Tricolor começa uma sequência de sete dias longe de Porto Alegre, que inclui a primeira partida das oitavas de final da Conmebol Libertadores.

A tarde no Centro de Treinamentos teve atividades de recuperação para os jogadores que atuaram a maior parte da vitória sobre o Cuiabá. Dentro das necessidades de cada um, os atletas se dividiram entre a fisioterapia e treinos na academia. Alguns também complementaram a sessão com corridas ao redor do campo. Todos devem estar presentes no treinamento de sexta, quando o técnico Renato Portaluppi começa a definir o time que joga no final de semana. Já aqueles que não atuaram na Copa do Brasil, ou jogaram poucos minutos, realizaram um coletivo contra o time sub-20.

Novidade no CT foi o zagueiro Kannemann, que defendeu a Argentina nas Eliminatórias Sul-Americanas. Já Orejuela e Césas Pinares serão incorporados nesta sexta (20) ao grupo. O zagueiro e o lateral dependem de avaliações da preparação física para saber se podem compor a delegação que vai a São Paulo e Assunção, enquanto o novo reforço será submetido, também, a análises clínicas e fisiológicas. Depois dos testes, Pinares será apresentado à torcida tricolor em coletiva de imprensa marcada para as 11 horas da manhã.

