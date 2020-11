Esporte Com foco no Fluminense: Inter retoma treinamentos após eliminação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jogadores voltaram de Belo Horizonte e treinaram no CT Parque Gigante. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 19 de novembro de 2020

Após a dolorosa eliminação nos pênaltis para o América-MG, na Copa do Brasil, o grupo colorado retornou aos treinamentos, na tarde dessa quinta-feira (19). No CT Parque Gigante, a equipe foi direto ao campo para a atividade, dando início à preparação para enfrentar o Fluminense, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Abel Braga terá mais 3 encontros para treinar a equipe até o confronto contra a equipe de Odair Hellmann, no domingo (22), às 18h15, no Beira-Rio. Com 36 pontos na tabela de classificação, o colorado é o vice-líder, apenas dois pontos a menos que o Atlético-MG.

Com retorno de atletas, Abel terá à disposição Patrick e Nonato, que testaram negativo para a COVID-19. Já os desfalques são de Moisés, que foi confirmado com uma lesão na coxa direita, Abel Hernández, também por lesão.

O colorado recebe o Fluminense no domingo (20), pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h15, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte