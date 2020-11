Grêmio x São Paulo

Palmeiras x América-MG

O Grêmio superou o Cuiabá no jogo de ida por 2 a 1 e na volta, em casa, carimbou a vaga ao vencer a equipe matogrossense por 2 a 0. Seu próximo adversário, o São Paulo, também se classificou com duas vitórias, mas em cima do Flamengo: 2 a 1, no Maracanã, e 3 a 0 no Morumbi.

O Palmeiras, por sua vez, bateu o Ceará por 3 a 0 no jogo de ida e administrou a classificação em um empate por 2 a 2 na volta. O adversário alviverde chega pela primeira vez em uma semifinal da Copa do Brasil. O América-MG venceu o Inter em Porto Alegre por 1 a 0, perdeu em Belo Horizonte por 1 a 0, mas venceu por 6 a 5 nos pênaltis, carimbando o fato inédito.