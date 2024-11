Grêmio Renato Portaluppi “agradece” ao goleiro do Grêmio, Marchesín, por evitar goleada diante do Palmeiras no Brasileirão

"Não fizemos uma grande partida", disse o treinador

O Grêmio foi derrotada pelo Palmeiras por 1 a 0 nessa sexta-feira (8), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. Foram 35 finalizações do time paulistano e 13 defesas do goleiro Marchesín, que evitou um vexame gremista fora de casa.

O arqueiro foi elogiado pelo técnico Renato Portaluppi, o melhor em campo pelo lado do Tricolor. “Marchesín estava numa grande noite. Ainda bem. Tínhamos nossa proposta de jogo, sabíamos que o Palmeiras iria pressionar bastante”, disse o treinador.

Diferente de outras entrevistas coletivas, Renato admitiu que o time estava “tímido” em campo e que poderia ter feito mais. A estratégia do Grêmio era se defender e explorar o contra-ataque, mas não funcionou, já que não assustou o adversário ao longo do jogo. “Não fizemos uma grande partida”, confessou.

“Temos que saber sofrer, a gente estava sofrendo. Infelizmente, no momento que a gente pensava em colocar o time mais para frente, tomamos o gol. Eles precisavam da vitória. Um resultado negativo e dariam adeus ao título. Não deu. Agora é treinar para buscar a vitória contra o Juventude”, admitiu Renato.

Após a derrota para o Palmeiras, o grupo do Tricolor folga neste final de semana, e se reapresentará no CT Luiz Carvalho na tarde desta terça (12). O Grêmio enfrenta o Juventude no próximo dia 20, na Arena, em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

