Inter Inter alcança a marca de 14 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Treinador admite "secar" adversário em busca da liderança Foto: Ricardo Duarte/Inter Treinador admite "secar" adversário em busca da liderança. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com a vitória sobre o Fluminense nessa sexta-feira (08), o Inter chegou aos 14 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, marca importante no trabalho de Roger Machado e na temporada atual do clube gaúcho. “A marca é significativa. Não pelos resultados em si, mas por ser construída em uma solidez bem importante de um modelo. Implementei marcar alto, jogar com intensidade, duelos físicos”, avaliou Roger.

O técnico acredita que, mesmo com bons números, ainda é possível crescer graças a dedicação dos jogadores. “Os números traduzem os princípios que implantamos. Os atletas colocam em prática. Não é ao acaso, mas motivada pela fidelidade de propor. Ainda há margem para evolução, mas a janela de atuação já vemos com nitidez”, acrescentou.

Apesar de felicidade com os resultados obtidos, o treinador não se dá por satisfeito. O objetivo é continuar subindo na tabela e se possível, alcançar o líder Botafogo, que atualmente está com oito pontos a mais que o Inter. Caso não seja mais um possibilidade, o Colorado briga para se manter no G4 e garantir uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

O Inter volta a campo no dia 21 de novembro para encarar o Vasco em São Januário, às 20h.

