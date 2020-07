Futebol Renato Portaluppi parabeniza equipe pela vitória e destaca atuação de Guilherme Guedes no clássico

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após quatro meses de paralisações, o Grêmio voltou a campo e voltou a vencer. No Grenal 425 nesta quarta-feira (22), realizado em Caxias do Sul e válido pela 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho, o tricolor venceu o Inter por 1×0, com um gol de falta de Jean Pyerre.

Em entrevista coletiva, o técnico Renato Portaluppi se mostrou surpreso com o desempenho de sua equipe após 129 dias sem jogar uma partida de futebol: “Não que eu não tenha confiança no meu grupo, mas eles me surpreenderam hoje pelo logo período de inatividade. É muito difícil ficar quatro meses sem jogar e aí você voltar e voltar muito bem. O Grêmio hoje não foi excepcional, mas teve muito bem, acima da minha expectativa. Então eles estão de parabéns”

O técnico também falou sobre o favoritismo na história do Grenal. Renato não perde um clássico há oito partidas. Neste ano, foram duas vitórias e um empate.

“O clássico é sempre muito equilibrado e tem sido assim os últimos clássicos. Não só pela superioridade do Gremio nos últimos clássico, em termos de resultados, mas clássico nunca tem favorito. O importante é que entramos bastante concentrados e focados naquilo que nós queríamos, que era a vitória”, destacou.

Novidade no time tricolor desta quarta-feira (22), o jovem Guilherme Guedes, de 21 anos, assumiu a titularidade na lateral-esquerda, após a baixa de Bruno Cortez, que não viajou para Caxias com a equipe. Renato elogiou o desempenho do jovem da base e seu crescimento nos trabalhos: “Sempre que eles [garotos da base] se destacam, procuramos aproveitar aqui no profissional. Nós vamos lapidando eles. E sempre que precisamos, eles dão conta do recado. Hoje, quando perdemos o Cortez por conta do Covid-19, eu não pensei duas vezes. Ele tem treinado bem. Ele cresceu muito em todos os sentidos. Por isso que eu coloquei ele para jogar sem medo nenhum. E ele entrou muito bem.”

Renato também falou sobre o autor do gol da vitória, Jean Pyerre, que balançou as redes em uma cobrança de falta. O meia está retornando à equipe, após passar algum tempo longe dos gramados se recuperando de lesão.

“O Jean se destaca muito pelo chute. Converso muito com ele. Faço algumas cobranças como fazia com o Luan. São jogadores que não gostam de pisar muito na área. Ele tem um chute muito bom, por isso que eu quero que ele se aproxime mais da área. Para todos nós o gol foi importante. E é importante ele ter essa entrega. São duas ou três coisas que eu venho cobrando, e ele sabe que é pelo bem dele”.

Assim como o rival, o Grêmio também retorna à Serra para a partida do fim de semana. No domingo, em Caxias do Sul, encara o Ypiranga, às 11h. A partida, inicialmente marcada para o Alfredo Jaconi, pode ter o local alterado.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Futebol