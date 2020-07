Futebol Após derrota, Eduardo Coudet critica gramado e destaca falta de ritmo de ambos os lados

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após a derrota por 1×0 para o Grêmio, no clássico 425, o técnico Eduardo Coudet salientou a má qualidade do gramado e a falta de ritmo de sua equipe como os principais motivos para não ganhar a partida. O jogo, que ocorreu no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, marcou o retorno do Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal.

“Entendo que obviamente nos falta ritmo. Falta ritmo de jogo, mas se deu uma partida que esperávamos. Em um campo de jogo horrível. Não ia sair uma boa partida. E bom, a mim, a partida em si, não gostei desse tipo de partida, de espetáculo. Mas viemos aqui e a sorte esteve do lado deles. Só podia ser uma partida de um gol, não?”, questionou Coudet.

O colorado segue sem vencer um clássico. A última vitória foi em setembro de 2018, no Estádio Beira Rio, por 1×0, válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. O técnico seguiu destacando as más condições do gramado do Estádio Centenário, e a baixa qualidade do futebol, após quatro meses de paralisação, como os principais motivos para a falta de finalizações em ambos os times:

“Vou falar desse especial. A partida foi de caráter técnico ruim, pelas circunstâncias. Acho que do lado do Grêmio foi a jogada do pênalti e a bola parada. Do nosso, também foram dois ou três chutes a gol. São duas equipes que jogam bem ao futebol e que tentam jogar. Que saia um espetáculo assim é uma pena”.

A falta de chegadas na área gremista, na visão do técnico, também ficou na conta da falta de tempo de trabalhos coletivos: “Cada vez que queríamos infiltrar com a bola por dentro, era muito difícil. Então, creio que começamos a tratar de finalizar de fora da área. Com cruzamentos, para tratar de encontrar. Se via os controles de bola que se tornavam muito divididos, muito ao limite na hora de disputar, porque sempre fica essa bola longa”.

Sobre a confusão do fim do jogo, flagrada por cingrafistas, em que o técnico e D’Alessandro fazem duras críticas ao presiden te da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsmann, Coudet disse “não ter visto nada”.

Mesmo com a derrota, o Inter segue líder do grupo A com sete pontos. No sábado (25), o colorado retorna à Serra, para enfrentar o Esportivo, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

