Esporte CBF divulga nova tabela do Brasileirão

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







A competição terá início no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, informou a CBF. Foto: Reprodução A competição terá início no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, informou a CBF. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta quarta-feira (22), a tabela detalhada das dez primeiras rodadas do Brasileirão Série A 2020. A competição terá início no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto, conforme decisão conjunta da entidade e dos clubes participantes. A ordem dos confrontos para cada time foi mantida, de acordo com a decisão do Conselho Técnico, realizado em 27 de fevereiro deste ano.

A primeira partida do campeonato será disputada no sábado, 8, entre Fortaleza e Athletico, às 19 horas, na Arena Castelão. Atual campeão, o Flamengo estreia no clássico contra o Atlético-MG, no domingo, 9, às 16 horas, no Maracanã. Campeão da Série B, o Red Bull Bragantino mede forças com o Santos, no mesmo dia e horário, na Vila Belmiro.

No primeiro detalhamento de tabela deste Brasileirão, a diretoria de competições da CBF desmembrou os confrontos das dez primeiras rodadas. Após a revisão para ajustar a competição às medidas de segurança impostas pela pandemia, o Campeonato Brasileiro tem previsão de encerramento em fevereiro de 2021.

As cidades e estádios pré-definidos são aqueles habitualmente utilizados pelos clubes mandantes. Em reunião conjunta com a CBF, os clubes concordaram em jogar fora de suas cidades ou estados, caso isso seja necessário na época de suas partidas, em razão de restrições sanitárias ainda vigentes por conta da pandemia. Conforme prevê o Regulamento Geral das Competições, essas mudanças, caso necessárias, deverão acontecer até dez dias antes da data do jogo.

A definição da transmissão dos jogos segue o ordenamento legal vigente no País, em decorrência da Medida Provisória 984/2020, que concede ao clube mandante os direitos de transmissão das partidas. A CBF informa que não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras, cabendo à entidade o “estrito cumprimento das determinações legais em vigor”.

Rodada inaugural:

Sábado, 8 de agosto

19h – Fortaleza x Athletico – Arena Castelão

19h30 – Coritiba x Internacional – Estádio Couto Pereira

21h – Sport x Ceará – lha do Retiro

Domingo, 9 de agosto

11h – Botafogo x Bahia – Estádio Nilton Santos

16h – Flamengo x Atlético-MG – Maracanã

16h – Santos x Red Bull Bragantino – Estádio Vila Belmiro

16h – Corinthians x Atlético-GO – Arena Corinthians

16h – Goiás x São Paulo – A definir

19h – Grêmio x Fluminense – Arena do Grêmio

19h45 – Palmeiras x Vasco da Gama – Allianz Parque

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte