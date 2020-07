Esporte Grenal 425: Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira na retomada do Gauchão

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Bola rola no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Foto: Reprodução/Twitter Bola rola no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Depois de muita polêmica e discussão, Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (22) a partir das 21h30min no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, marcando a retomada do Gauchão.

Após a Prefeitura de Porto Alegre não liberar o duelo na Capital, as duas delegações viajaram à Serra gaúcha. O confronto acontece com portões fechados para os torcedores, seguindo todos protocolos de saúde e cuidados estipulados pela Federação Gaúcha de Futebol.

Escalação

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Saravia, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Moisés, Musto, Edenilson, Marcos Guilherme, Boschilia, D’Alessandro, Guerrero.

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Vanderlei, Pedro Geromel, Kannemann, Victor Ferraz, Guilherme Guedes, Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson, Everton, Diego Souza.

Arbitragem

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Auxiliar 1: Rafael Alves

Auxiliar 2: Mauricio Penna

