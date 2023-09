Esporte Renda obtida com a venda de ingressos para a primeira partida da final da Copa do Brasil é a maior da história do futebol brasileiro

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

A marca atingida no Maracanã tem relação direta com o alto valor dos ingressos Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

A primeira partida da final da Copa do Brasil, disputada entre Flamengo e São Paulo na tarde de domingo (17), quebrou o recorde de maior renda da história do futebol brasileiro. O total arrecadado com os 60.390 torcedores pagantes no Maracanã, no Rio, chegou a R$ 26.343.300.

O valor é praticamente o dobro da quantia do antigo recorde. Em 2013, a final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Olimpia no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), teve receita bruta de R$ 14.176.146, com público de 56.557 pagantes.

A marca atingida no Maracanã tem relação direta com o alto valor dos ingressos. Os bilhetes para a decisão foram comercializados com preços que variaram entre R$ 400 e R$ 4.500 para o público em geral (sócios têm desconto).

Vaias no Maracanã

O recorde de renda não escapou das vaias dos torcedores flamenguistas, que ficaram indignados com mais uma atuação ruim do seu time, resultando na derrota em casa. No momento que o telão do Maracanã anunciou o valor obtido com a venda de ingressos, a torcida vaiou o comunicado e protestou contra a diretoria do clube, jogadores e o técnico Jorge Sampaoli.

A segunda partida da final da Copa do Brasil será disputada no próximo domingo (24), às 16h, no Morumbi, na capital paulista.

2023-09-18