Economia Repasse do Auxílio Brasil cai 74 milhões de reais em maio; beneficiários aumentam

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Os dados são da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc), do Ministério da Cidadania. A pasta não justificou a redução. Foto: Reprodução Os dados são da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc), do Ministério da Cidadania. A pasta não justificou a redução. (Foto: Reprodução). Foto: Reprodução

Dados da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania (Senarc), do Ministério da Cidadania, mostram que o montante destinado ao pagamento do Auxílio Brasil teve queda de R$ 74 milhões em maio deste ano. Este é o segundo mês de redução nos recursos do benefício.

De acordo com o relatório, em maio, o governo federal investiu R$ 3.829.940.066 para pagamento do Auxílio Brasil às famílias. No mês anterior, o valor repassado somou R$ 3.904.369.685.

Em contrapartida à diminuição nos repasses, a quantidade de famílias que recebem o auxílio apresentou ligeiro aumento e passou de 18.063.021, em abril, para 18.119.192, em maio, diferença de 56 mil novos beneficiários. A maioria dos lares estão nas regiões Norte e Nordeste.

O valor médio do auxílio recebido também caiu e chegou ao segundo menor valor do ano, atingindo R$ 214,16. Em janeiro, esse indicativo foi de R$ 210,93.

O Ministério da Cidadania foi questionado sobre a redução, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto.

O Auxílio Brasil é o programa de renda que substituiu o Bolsa Família, criado em 2003. De acordo com as regras, o programa é voltado para famílias em situação de extrema pobreza — com renda mensal per capita (por pessoa) de até R$ 105 — e de pobreza (que possui renda per capita de R$ 105,01 a R$ 201), que tenham gestantes, nutrizes ou jovens com até 21 anos de idade que tiverem concluído a educação básica ou estejam matriculados em escola pública.

Benefício Extraordinário

Outro recurso disponibilizado pela pasta é referente ao Benefício Extraordinário, valor complementar pago por família para atingir os R$ 400 do Auxílio Brasil.

Em maio, cerca de 16 milhões receberam o bônus, totalizando R$ 3,4 bilhões pagos pelo governo federal. No último mês, também houve redução de cerca de R$ 4 milhões no pagamento dessa modalidade do benefício.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia