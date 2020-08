A primeira live de Caetano Veloso, na última sexta-feira (7), teve grande repercussão nos veículos digitais. O evento, que foi transmitido ao vivo pela Globoplay, reverberou nos veículos digitais a um alcance superior a 30 milhões de internautas. Os dados são da Decode Pulse.

Desde que o artista anunciou sua live, houve um grande aumento nas buscas de downloads na plataforma digital da Globo. As pessoas também procuraram saber mais sobre os filhos de Caetano, que o acompanharam no evento e no disco Ofertório, que também disparou na curiosidade da audiência. No Twitter, as músicas mais mencionadas foram justamente aquelas que ficaram de fora do repertório da live.

“No contexto do isolamento social, as lives de grandes nomes da música, somadas às redes socais criaram uma outra experiência de shows. Ainda que não possa substituir o presencial, elas geram uma grande mobilização de audiência e dominam as conversas, o que pode se reverter em oportunidades de geração de receita”, sugere Lucas Fontelles, Head de Consumer Insights da Decode.

Caetano se cercou dos filhos Tom, Zeca e Moreno Veloso para fazer o show virtual. Ele acaba de ser avô de Benjamim (filho de Tom Veloso e Jasmine, que nasceu em maio) e, para completar, festejou a plenos pulmões seus 78 anos. Um dos artistas mais reverenciados do País – apesar de tempos tão difíceis – tem muito o que comemorar.

Na apresentação, Caetano brindou o público com deliciosas e inesquecíveis canções. Começou pontualmente, às 21h30min, ao som de “Milagres do Povo”, na sequência cantou “Tigresa” e emendou em “Coisa Acesa”, dedicada a Moraes Moreira, que morreu aos 72 anos, em abril.

“Estou fazendo no dia do meu aniversário porque o Gil fez no aniversário dele, mas não comparem. A de Gil foi aquela precisão. Só ensaiamos uma vez! Eles estavam ensaiadíssimos, mas também não precisava muito, porque todo mundo ali tem uma destreza musical, uma beleza! Somos uma família de músicos, bem família”, comentou o músico.

Caetano aproveitou o encontro virtual com o público e lançou música nova, “Talvez”, em parceria com Tom. Ele estava radiante por voltar a cantar com os filhos, em especial Moreno, que não via desde fevereiro: “Vejo mais Zeca e Tom, Zeca mais. Tom fiquei um tempão sem ver até o Benjamim nascer. Estava com saudade. Fiquei feliz!”.

Para fechar com chave de ouro a noite, os filhos e equipe cantaram “Parabéns”, Caetano assoprou as velinhas e ainda dançou ao som de “How Beautiful Could a Being Be”. As informações são do site The Music Journal Brazil (da MTV) e do portal de notícias G1.