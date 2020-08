O tema da sustentabilidade está cada vez mais forte na moda e também entre as celebridades. Agora, atrizes de Hollywood e influenciadoras norte-americanas têm uma nova marca queridinha que produz roupas de ginástica a partir do plástico de garrafas recicladas, é a Girlfriend Colletive. Estrelas como Kerry Washington e Eva Longoria já compartilharam fotos fazendo yoga e se exercitando com os trajes.

A marca se orgulha de já ter reciclado mais de 2,5 milhões de garrafas com suas criações. As peças custam entre US$28 e US$34 (algo entre R$150 e R$180) e tem tamanhos inclusivos. As leggings de compressão são as favoritas das celebridades. Elas são confeccionadas com 25 garrafas recicladas cada.

As camisetas da Girlfriend Colletive também são sustentáveis, feitas com cupro, uma fibra que vem dos resíduos que a indústria do algodão deixa para trás. A marca se descreve como “fã número 1 do planeta Terra” e diz que a produção ecologicamente correta está no topo de suas prioridades. Por isso, todas as embalagens são 100% recicladas e recicláveis.

Jeans sustentáveis

Já a marca Levi’s lançou recentemente, em parceria com a startup sueca Renewcell, uma linha de calças jeans sustentáveis. Os modelos serão confeccionados a partir de um material batizado de Circulose, que leva peças usadas e algodão orgânico em sua composição.

Segundo a marca, o lançamento é fruto de mais de dois anos de pesquisas. O objetivo era desenvolver jeans que causassem menos impactos negativos ao meio ambiente e mantivessem o padrão de qualidade. Para se ter uma ideia, segundo a Fast Company, são necessários mais de 2,5 mil litros de água para cultivar o algodão necessário para a fabricação de um par de jeans.

O desenvolvimento da linha foi possível graças à tecnologia desenvolvida pela Renewcell. Em entrevista ao site, Paul Dillinger, vice-presidente global de inovação em produtos da marca, explicou que o método anterior de reciclagem de tecidos acabava diminuindo a qualidade do material.

Já a inovação da startup reconstrói o algodão de maneira diferente, dissolvendo e depois forçando o material a formar fibras mais longas e de melhor qualidade. O material resultante do processo, batizado de Circulose, é um tipo de viscose e leva peças recicladas e polpa de celulose em sua composição.

A reciclagem de tecidos diminui a chamada a “pegada hídrica”, ou seja, volume total de água utilizado para a fabricação da nova peça. Consequentemente, minimiza a pegada química e de carbono. As informações são do jornal O Globo.