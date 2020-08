A Juventus quer se livrar do alto salário de Cristiano Ronaldo e, neste cenário, ofereceu o atleta até ao Barcelona. É isso o que informa o jornalista Guillem Balagué na BBC Radio 5 live Sport. O estafe do jogador, por outro lado, nega.

Cristiano Ronaldo tem sido ligado a uma mudança ao Paris Saint-Germain neste verão europeu, mas fontes disseram à ESPN que o clube prefere estender os contratos de Kylian Mbappé e Neymar do que finalmente assinar com um jogador que cobiça há anos.

Balagué afirmou que essa situação não tem tanta ligação com a vontade do clube francês em si. “É porque Jorge Mendes recebeu instruções para na verdade achar um time para o Cristiano Ronaldo. Temos visto isso nos últimos seis meses, ele foi ligado ao Real Madrid, que disse: ‘Sem chances! Ele não voltará’. Tem havido conversas com a MLS, etc. Porque a Juventus quer se livrar daquele salário”.

“É tão drástico assim. Ele foi oferecido a todo lugar, incluindo o Barcelona. Eu não estou certo se podem se livrar dele assim facilmente”, afirmou Balagué. “De fato, se ele ainda ganhar os 23 milhões de euros líquidos que ele ganhava no Real Madrid, e eu acho que ele igualou seu salário quando foi à Juventus, quem vai pagar essa quantia de dinheiro?”

Diante da repercussão da informação, o jornal espanhol “As” entrou em contato com pessoas próximas ao astro português, que negaram a especulação: “Tudo é falso”.

O craque de 35 anos disputou duas temporadas pela Juventus, ajudando o time a conquistar o Campeonato Italiano duas vezes, mas não conseguiu ir além de uma quartas e uma oitavas de final na Champions League até o momento. Ele ainda tem contrato até o meio de 2022.

Verão europeu

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, usou o Instagram na tarde de quarta-feira (12) para mostrar que está aproveitando em grande estilo o verão europeu.

Em foto publicada na rede social, a modelo espanhola surgiu ao lado do astro da Juventus durante um passeio em alto mar.

Na legenda, Georgina usou apenas um emoji de coração para acompanhar o clique. CR7, por sua vez, aproveitou o momento de descontração para se declarar à companheira.”Feliz em compartilhar esses momentos lindos com você”, derreteu-se o atleta português.

Cristiano Ronaldo e Georgina estão juntos desde 2016 e são pais de Alana, de dois anos. Além da criança, o jogador também é pai de Cristiano Ronaldo Jr, de 10, e dos gêmeos Eva Maria e Mateo Ronaldo, de três anos. As informações são da ESPN e da Rede TV.