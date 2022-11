Mundial Reserva imediato de Danilo, Daniel Alves é o provável substituto. O lateral não disputa uma partida desde setembro

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dani Alves não disputa uma partida desde o dia 24 de setembro. No Pumas, chegou a ser barrado e fez no total apenas 12 jogos.(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O lateral-direito Danilo está fora dos dois próximos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. O jogador, que assim como Neymar também sofreu entorse no tornozelo diante da Sérvia, teve constatada lesão no ligamento medial e já está descartado para o jogo com a Suíça nesta segunda-feira (28). Diante de Camarões, na última partida da equipe pelo Grupo G, sua presença também é improvável, até para preservá-lo para as oitavas de final caso o Brasil se classifique.

Reserva imediato de Danilo, Daniel Alves é o provável substituto. Ele está na Copa apesar de ter passado os últimos meses apenas treinando, após ver seu time, o mexicano Pumas, ser eliminado precocemente do campeonato local.

O lateral não disputa uma partida desde o dia 24 de setembro. No Pumas, chegou a ser barrado e fez no total apenas 12 jogos.

Desconfiança

Por isso, e porque seu futebol caiu bastante nos últimos anos – depois de uma passagem de mais baixos do que altos pelo São Paulo, voltou para o Barcelona, foi muito mal e acabou no futebol do México –, sua convocação por Tite para a Copa do Catar foi bastante criticada. Dos 26 jogadores que foram chamados, ele é de longe o mais contestado pela imprensa e pelos torcedores.

Daniel Alves sempre foi reconhecido pela qualidade no apoio – ele é considerado por muitos como um meia-direita. O problema é que, aos 39 anos, não tem mais a mesma explosão de outrora e talvez tenha dificuldades na recomposição. O jogador inclusive ficara de fora dos últimos amistosos antes da Copa por estar com “baixos níveis de potência e força”, segundo avaliação da própria comissão técnica da seleção.

Ainda assim, foi bancado por Tite e pelo preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian. “O critério (da convocação) do Daniel Alves é o critério de todos. Ele premia qualidade técnica individual, premia seu aspecto físico e traz seu aspecto mental. Tal qual os outros. Alguns com mais de uma qualidade, outros com mais de outra”, justificou Tite no dia 7 de novembro, quando anunciou o grupo que levaria à Copa do Catar.

Daniel Alves é o jogador mais velho e mais experiente entre todos que estão com a delegação em Doha. Com essas credenciais, ele seria inclusive a primeira opção de Tite para ser o capitão do time caso fosse titular.

Alternativa forte

A outra opção à disposição de Tite é escalar Éder Militão, o que não deixaria de ser um improviso na ala. Ainda que o defensor do Real Madrid tenha começado a carreira atuando como lateral – jogou na posição por algum tempo no São Paulo –, foi como zagueiro que ele ganhou destaque. Essa, aliás, é sua posição no clube espanhol. Assim, a escolha por ele seria uma opção essencialmente mais defensiva.

Na Seleção, Militão atuou como ala diante de Gana no mês de setembro, em um dos últimos amistosos do Brasil antes da convocação. Na ocasião, Tite optou por não testar nenhum reserva de ofício para Danilo.

Recentemente, durante o período de treinos pré-copa realizados em Turim, na Itália, o treinador testou, em algumas atividades em que teve mais ênfase na defesa, Militão na lateral direita.

Mas, como o treinador confia bastante em Dani Alves, as chances maiores são para o veterano jogador, a não ser que ele não esteja totalmente preparado fisicamente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundial