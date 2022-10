Política Eleições 2022: Restam 8 milhões e meio de votos a serem disputados até domingo

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Comparecimento no segundo turno, especialmente nas capitais, pode vir a ser afetado por decisões como a liberação ou não do passe livre no dia da votação Foto: Divulgação comparecimento, especialmente nas capitais, pode vir a ser afetado por decisões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Até domingo (30) estarão em disputa 7,5% dos votos, o que, mantido o comparecimento do 1º turno (118 milhões de eleitores), equivale a 8,5 milhões de eleitores. Os cálculos são de Orjan Olsen, diretor da Analítica Consultoria, a partir de agregadores de pesquisa, resultado de 1º turno, comparecimento e grau de definição de voto. Para dimensionar este colégio eleitoral em disputa, Olsen levou em consideração que os votos em branco e nulos se mantenham em 4,4%.

Os tiros de Roberto Jefferson que alvejaram policiais federais, uma vantagem no número de inserções no horário eleitoral e o debate da Rede Globo na sexta feira (28) afetam as chances de os finalistas arrebanharem esta cesta de votos. Os dois primeiros tendem a beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa por este colégio eleitoral da indefinição, enquanto o terceiro passa a ser a grande aposta do presidente Jair Bolsonaro para reverter a desvantagem com a qual chega à reta final. Tem votos demais para conquistar e tempo de menos.

Whatsapp

Novos fatos ainda podem vir a alterar o rumo da eleição, mas o episódio Roberto Jefferson demonstra que sua premeditação pode não sair como o combinado. No monitor diário de 15 mil grupos públicos de Whatsapp, feito pelos pesquisadores Andressa Costa (Universidade de Lisboa) e Sérgio Barbosa (Centro de Estudos Avançados de Internet em Bochum, na Alemanha), o episódio Roberto Jefferson alcançou um recorde de interações na campanha, 1,4 mil mensagens a cada 100 mil envios. O caso de Bolsonaro com as venezuelanas rendeu 42% desse volume de interações.

Nas contas de Olsen, os dois candidatos fizeram avanços equivalentes na reta final. Levando em consideração os institutos que dão pelo menos 4 pontos de vantagem para Lula da Silva (Ipec, Datafolha, AtlasIntel, Quaest, Ipespe, Ideia, MDA e PoderData), o petista conquistou 2,7 pontos até agora, enquanto Bolsonaro abocanhou 2,6 pontos. Os cálculos foram feitos com as pesquisas disponíveis até o último dia 20, mas as rodadas desta segunda-feira (24), do Ipec e do AtlasIntel, não sinalizam que o presidente reduza a distância que o separa de Lula. No Ipec, as entrevistas foram realizadas no domingo (23) e na segunda-feira (24) do tiroteio de Jefferson.

Otimismo petista

No cenário mais otimista para Lula, sua vantagem para Bolsonaro é de 9,2 pontos e no mais pessimista, 1,1 ponto. Em ambos os cenários, mantêm-se os 7,5% dos votos do mercado da indefinição, além de eventuais impactos sobre a abstenção. O comparecimento, especialmente nas capitais, pode vir a ser afetado por decisões como a do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que liberou, nesta segunda-feira, o passe livre.

Passe livre

O Ministério Público do Estado de São Paulo havia dado parecer neste sentido na última sexta-feira (21) e o prefeito decidiu se antecipar a uma decisão que se prenunciava favorável da Justiça. No 1 turno, tanto Lula quanto seu candidato ao governo, Fernando Haddad, venceram na capital. O passe livre favorece o eleitorado de baixa renda, segmento em que ambos lideram. No 1º turno, a abstenção na capital paulista foi superior à nacional. Por outro lado, o Distrito Federal também terá transporte gratuito, por determinação da Justiça. E lá, Bolsonaro ganhou.

Olsen não despreza o fenômeno da auto-exclusão de entrevistados que, a exemplo dos eleitores de Donald Trump, nos Estados Unidos, não respondem a pesquisas ou fornecem respostas que consideram como socialmente desejável. Vê, porém, uma maior convergência entre as pesquisa no 2º turno, tanto entre as telefônicas, cujo anonimato reduziria a incidência das respostas “socialmente desejáveis”, quanto daquelas presenciais.

Coleta de dados

Há obstáculos à coleta de dados em todas as metodologias. Se as telefônicas podem subestimar o eleitorado sem acesso a telefone, as presenciais podem deixar de fora aqueles refratários à abordagem por questão de segurança ou que moram em áreas de difícil acesso.

No 1º turno, diz, tanto as pesquisas telefônicas quanto as presenciais, captaram com sucesso a votação de Lula, mas superestimaram Simone Tebet e Ciro Gomes e subestimaram Bolsonaro. No 2º turno, além de se aproximarem entre si, as pesquisas também tendem a se aproximar mais do resultado da votação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política