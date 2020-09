Porto Alegre Restaurantes e comércio poderão voltar a abrir nos sábados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Mudanças foram anunciadas em reunião com as entidades empresariais. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA)

A Prefeitura de Porto Alegre vai publicar ainda nesta terça-feira (1º) um decreto flexibilizando a abertura de comércio e restaurantes na Capital. O anúncio foi feito pelo prefeito Nelson Marchezan Junior em reunião virtual com lideranças do setor empresarial da cidade. O decreto permitindo o funcionamento das atividades já deve valer na quarta-feira (2).

Os shopping poderão operar das 12h às 20h e de segunda-feira a sábado. Já restaurantes, bares e lanchonetes serão autorizados a funcionar das 11h às 22h.

O Sindha (Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região) comemorou a mudança, mas também chamou a atenção para os cuidados que devem ser seguidos.

“Estamos muito satisfeitos. É um grande avanço. Vamos operar até às 22 horas, de segunda-feira a sábado, o que mostra uma importante sensibilidade do Executivo Municipal. Estivemos, desde o início da pandemia, disponíveis e engajados em dialogar, elaborar protocolos e analisar a situação de forma conjunta. A certeza de que poderemos trabalhar com um cenário bem mais favorável, em um panorama real e que foi algo também resultante da postura do setor é motivador para seguirmos de cabeça erguida. Isso é um verdadeiro gás na mobilização e na autoestima do empresariado da alimentação”, avalia o presidente do Sindha, Henry Chmelnitsky.

“Pedimos aos associados do Sindha e à categoria em geral que cuidem dos protocolos. Que tratem o cumprimento dos procedimentos de segurança como algo primordial e que encontrem maneiras de incentivar seus clientes a cuidarem também deste tópico de forma rigorosa. Somente com comprometimento e conscientização teremos um futuro constante de ainda mais boas notícias e sem retrocesso”, alerta Chmelnitsky.

Em reunião na segunda-feira, a CDL POA (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre) já se mostrava otimista e alertava para a necessidade de permanecer motivado, além da busca pela inovação e reinvenção.

“Precisamos que o varejo esteja unido e convicto de que é possível vencer este momento. Este é o ponto central da segunda fase do nosso projeto: inovar e reinventar para transformar nosso setor”, detalhou o presidente Irio Piva.

No balanço geral de vendas, os dirigentes do setor de vestuário ainda apresentam números mais tímidos, algo entre 30% e 40% do faturamento atingido no mesmo período do ano passado, também relatam queda em e-commerce com o fluxo de compras retornando à loja física. Para os segmentos de serviços essenciais e turismo o cenário se mostra mais positivo, próximo à normalidade e, em alguns casos, com números acima da meta.

Eventos

O Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura de Porto Alegre se reuniu por videoconferência, nesta terça-feira (1º), com representantes do setor de eventos para tratar das medidas de segurança visando à retomada das atividades do segmento. Também foram apresentados dados do quadro epidemiológico do novo coronavírus no município.

A proposta dos representantes do setor, que vai ser analisada pelo comitê, é realizar na Capital testes de eventos exclusivos e gratuitos para profissionais da área, com o propósito de capacitar e treinar as equipes organizadoras, adotando protocolos de segurança para evitar a disseminação da Covid-19.

Também está prevista a transmissão on-line do conteúdo das realizações para ampliar a divulgação. O modelo já foi aplicado em Bento Gonçalves e Gramado em agosto. A apresentação final será encaminhada para deliberação do comitê.

Números do coronavírus

Até segunda-feira (31) Porto Alegre tinha 24.273 casos confirmados de coronavírus, e, até às 16h desta terça, 711 óbitos, além de 344 pacientes confirmados para coronavírus em UTIs e mais 29 suspeitos. A ocupação nesta terça à tarde era de 89,90%.

