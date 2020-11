Grêmio Retorno de zaga titular e dúvida nas laterais: o Grêmio que encara o Juventude nesta quinta

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

A dupla de zaga, Geromel e Kannemann, preservada na última partida, deve ser escalada

Por Heloise Bordin * | 4 de novembro de 2020

Nesta quinta-feira (5), o Grêmio terá pela frente o Juventude, na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O tricolor conta com a vantagem do primeiro jogo, após vencer a equipe da serra gaúcha por 1 a 0. No entanto, como na Copa do Brasil não há gol qualificado, uma vitória simples do Juventude, por 1 a 0, já leva a decisão da vaga para os pênaltis.

A equipe gremista realizou nesta manhã o último treino antes da viagem para Caxias do Sul, que acontece no início da tarde desta quarta-feira (4). A equipe que entra em campo contra o Papo deve ter algumas alterações em relação à que encarou o Bragantino na última segunda (2). Preservados na última partida, Geromel e Kannemann são acompanhados diariamente pelos Departamento Médico gremista, mas devem estar em campo. Nas laterais, a tendência é que Diogo Barbosa siga na titularidade pelo lado esquerdo. Na direita, a disputa entre Victor Ferraz e Orejuela segue aberta.

Na frente, Ferreira deve ter continuidade como titular. Isaque tende a ser a escolha de Renato, até pela melhora da equipe após a entrada do jogador na partida contra o Bragantino. No ataque, Diego Souza mantêm sua posição e Diego Churín tende a iniciar a partida no banco de reservas. Alisson segue sua recuperação e não deve estar entre os titulares. As baixas ficam por conta de Luiz Fernando e Robinho, que já disputaram Copa do Brasil 2020 por outros times e não podem atuar pelo tricolor.

O provável Grêmio tem: Vanderlei, Victor Ferrazm ou Orejuela, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon e Matheus Henrique; Ferreira, Isaque e Pepê; Diego Souza;

Juventude e Grêmio entram em campo às 21h30 desta quinta-feira (5), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A disputa vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, além de um valor de R$ 3,3 milhões pelo avanço de fase.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

