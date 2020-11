Grêmio Equipe gremista realiza último treino antes de viajar para Caxias e encarar o Juventude

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jogadores trabalharam bola parada ofensiva e defensiva, além de cobrança de pênalti Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 4 de novembro de 2020

Na manhã desta quarta-feira (4), a equipe gremista realizou o último treino antes de viajar para Caxias do Sul, onde enfrenta o Juventude nesta quinta (5), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Os trabalhos tiveram início às 9h30, com aquecimento comandado pelos preparadores Márcio Meira, Mário Pereira e Gabriel Alves. Após o treino inicial, o grupo foi dividido. De um lado, os escolhidos para iniciarem o jogo nesta quinta (5), treinaram movimentos táticos com Renato. O restante fez um treinamento técnico em espaço curto, com quatro mini-goleiras para concluir e limite de toques na bola.

Ainda, a equipe trabalhou bolas paradas ofensivas e defensivas, além de cobranças de pênalti. Isso porque, apesar da vantagem conquistada na primeira partida, o tricolor pode encarar uma decisão por pênaltis caso o Juventude vença por um gol de diferença.

A tendência é que a equipe entre em campo com algumas mudanças em relação ao time que encarou Bragantino na última segunda-feira (2). A escalação será divulgada apenas uma hora da partida. Além disso, há ainda os resultados dos testes para detecção da COVID-19.

Juventude e Grêmio entram em campo às 21h30 desta quinta-feira, no estádio Alfredo Jaconi. A disputa vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, além de um valor de R$ 3,3 milhões pelo avanço de fase.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio