Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Os atletas ampliam seu contrato até 2024. Foto: Marco Souza / Baltoro Soccer House Foto: Marco Souza / Baltoro Soccer House

Por Redação Rádio Grenal | 4 de novembro de 2020

O lateral Guilherme Guedes e o atacante Guilherme Azevedo tiveram seus contratos renovados com o Grêmio na manhã desta quarta-feira (4). Os dois ampliam seus vínculos por mais um ano e assinam até dezembro de 2024 e receberam valorização após as chances recebidas no profissional em 2020.

O lateral-esquerdo Guilherme Guedes ampliou seu vínculo por mais uma temporada, já que o contrato anterior ia até o final de 2023. O acordo manteve a mesma multa rescisória, na casa dos 80 milhões de euros (na atual cotação, R$ 533,7 milhões). O jogador recebeu oportunidade na equipe titular em 2020 após o retorno da pandemia, e agradou comissão e torcedores. Mas em sequência, sofreu uma lesão muscular grave e ainda está em processo de recuperação.

Já o atacante Guilherme Azevedo, assinou um vínculo também com valorização recebida. O jovem é presente nos bancos e já entrou em 9 partidas durante o ano, mas nenhuma como titular. Em 2019, Azevedo também havia assinado um contrato até 2023 e agora também acerta uma valorização em novo vínculo com o Grêmio por mais uma temporada.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

