Esporte Rodinei marca primeiro gol com a camisa colorada e destaca união do grupo

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Jogador marcou o gol que garantiu a vitória colorada sobre o Atlético Goianiense. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 4 de novembro de 2020

Autor do gol que confirmou ainda mais a classificação colorada para as quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-GO, o lateral-direito Rodinei concedeu uma entrevista coletiva após o jogo e pontuou a união da equipe colorada. Além de ser seu primeiro gol com a camisa vermelha, de quebra, colocou fim a um jejum de quase dois anos sem balançar as redes.

Em sua comemoração, todos vieram dar ”cascudos” no jogador, que não tirou o sorriso do resto mesmo participando de um corredor polonês protagonizado pelo restante da equipe. ”Estou conseguindo corresponder quando jogo, e vamos manter assim, no individual e sempre ajudando a equipe. O Coudet sempre monta com quem ele acha melhor, e o grupo se ajuda, se motiva.”, destacou o lateral.

Diante do Atlético-GO, o técnico Eduardo Coudet poupou alguns titulares, como Heitor, e escalou Rodinei como lateral-direito. Mas, para o próprio lateral, não há titulares ou reservas no elenco do Inter. Todos têm tido oportunidades de jogar e corresponder.

”Desde quando eu cheguei no Inter o grupo me tratou muito bem. O Chacho pede muita união, valoriza o grupo, e quando sai gol, é a felicidade de todos. ”, acrescentou.

Em relação à postura da equipe na partida e a classificação com tranquilidade, o jogador ressaltou a intensidade da equipe colorada: ”Normalmente os adversários vem ao Beira-Rio tentando se defender. Mas a equipe do Atlético tem muita qualidade. Tentamos colocar intensidade no jogo, mas às vezes não acontece como queremos, como foi no primeiro tempo.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

