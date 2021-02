Brasil Retorno gradativo do turismo na Bahia aquece a rede hoteleira; Porto Seguro tem 90% de ocupação e Salvador 60%

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Aos poucos, taxa de ocupação dos hotéis da Bahia volta a subir, após a pior crise da história no setor. (Foto: Reprodução/TV Bahia)

A rede hoteleira que há meses estava no prejuízo por causa da pandemia da Covid-19, começou o ano com bons resultados. Em Porto Seguro, por exemplo, foi registrada ocupação de 90% nos hotéis de neste mês de janeiro, e em Salvador, 60%.

Em março de 2020, no auge da pandemia, a taxa de ocupação dos hotéis na Bahia foi de 4%, a pior da história. Para 2021, o cenário é positivo conforme apontam os donos de hotéis e representantes do setor. Para eles, a retomada do turismo na Bahia está ocorrendo gradativamente e o setor, que é uma das principais fontes econômicas do estado, voltou a ficar aquecido.

“O que nos ajudou muito também foi o retonho da malha área, para que as pessoas pudessem se deslocar. Isso foi um fato muito positivo, tivemos algumas companhias que também iniciariam um processo gradativo de retomada”, disse Lúcio do Carmo, dono de um hotel em Porto Seguro.

Na capital baiana, o verão também é de retomada. A média de ocupação dos hotéis em Salvador é de 60%. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH), Luciano Lopes, Salvador costuma atrais pessoas interessadas em turismo de lazer.

“Salvador tem uma caraterística muito relacionada com o lazer, e nesse momento, o turismo de lazer está sendo muito demandado”, explica.

Com a retomada gradativa, antigos postos de trabalho que tinham sido fechados, voltaram a funcionar. Por causa da pandemia, um hotel em Salvador suspendeu o contrato de 20 camareiras, que passaram a receber auxilio do Governo Federal. Todas as funcionárias retornaram aos empregos. Uma delas é a supervisora Anete Oliveira.

“‘Estou feliz por poder retornar e estar de volta com meu emprego, porque muita gente nessa época agora perdeu o emprego”, conta.

Destino tendência

Brasília foi classificada como destino tendência para 2021, junto a outras três localidades, em lista divulgada pelo Ministério do Turismo. O levantamento resultou de consultas a sites de pesquisa do setor, a publicações especializadas e ainda considerou a demanda para destinos alinhados às expectativas dos turistas pós-pandemia, com incremento de destinos domésticos. Na conjuntura, Brasília está alinhada com Foz do Iguaçu (PR), Rio de Janeiro (RJ) e Maceió (AL).

Para a classificação foram levadas em conta aspectos como viagem com a família, biossegurança, higienização e limpeza; turismo de isolamento e elementos de ar livre e natureza. Além disso a análise se baseou em tours virtuais e na vivência junto a experiências digitais.

“O turismo doméstico tem um enorme potencial que merece ser conhecido pelos brasileiros. É com esse foco que o Ministério do Turismo vem trabalhando: oferecer melhor infraestrutura, serviços cada vez mais qualificados e seguindo os protocolos de biossegurança”, comentou o ministro Gilson Machado Neto.

Secretária de Turismo do Distrito Federal, Vanessa Mendonça aponta o fortalecimento da cadeia turística da capital como vetor decisivo. “Houve novo olhar do turismo para a nossa cidade. Há integração em todos os segmentos para ressignificar a nossa cidade, traço que estimula o sentimento de pertencimento. O reforço nas ações estruturantes e promoções pelo turismo rural, arquitetônico, náutico, de natureza e religioso, revelou uma cidade que amamos e que é muito mais do que a maioria das pessoas, que ainda não conhece, pode imaginar”, detecta a secretária.

Como atrações, Brasília ostenta dicas de passeios ao ar livre e contemplação, como o Lago Paranoá, a Catedral Metropolitana e o Panteão da Liberdade, além do Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o maior parque urbano da América Latina. Na Praça dos Três Poderes, destaque para a Casa de Chá. Além de ser uma das unidades do Centro de Atendimento ao Turista, traz para o público exposições, produtos artesanais e apresentações de dança.

