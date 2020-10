O colorado realiza o último treino antes do confronto contra o Vasco na tarde desta sexta-feira (16). A partida contra o clube carioca acontece neste domingo (18), às 18h15, no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão. O colorado é o vice-líder da competição com 31 pontos. Já o Vasco ocupa a 12ª colocação, com 18.