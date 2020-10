Inter Yuri Alberto marca seu primeiro gol com a camisa do Inter e destaca ”Eu quero fazer muito pelo Inter”

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Na vitória de 5 a 3 do Inter sobre o Sport, um dos gols foi marcado pelo jovem Yuri Alberto. O garoto que chegou em agosto no colorado, vindo do Santos, sofreu com lesões no início da trajetória no clube, mas sabe que o gol mostra um trabalho bem feito: “É uma felicidade única por fazer um gol. Claro que queria que fosse no Beira-Rio, mas gol é gol então eu tô muito feliz, não tive um bom início aqui no Inter, com a minha lesão, mas acho que essa lesão foi importante para amadurecer e pegar confiança nos treinos.”

”Eu não estava em um bom momento fisicamente, agora me encontro em um bom momento fisicamente. Eu quero sempre estar no campo buscando meu espaço, tive que ter paciência e me preparar muito pra essa volta. O resultado veio com essa grande atuação e com eu esse gol. Eu quero fazer muito pelo Inter. Quero seguir nessa fase”, acrescentou

Não só em bons momentos na equipe colorada, mas também no cenário do futebol. Yuri mal voltou a equipe e logo será desfalque do técnico Eduardo Coudet. Mas dessa vez, por um bom motivo. O atacante se apresentará à seleção sub-20 após a partida contra o Vasco, no domingo (18). E chega motivado para um período de testes sob o comando de André Jardine. “Essa notícia da convocação me deixou muito motivado também. Me motiva nos treinos e nos jogos. Me sinto especial em poder vestir a amarelinha. Vou chegar na seleção com ainda mais confiança e feliz por iniciar um trabalho maravilhoso aqui no Inter.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

