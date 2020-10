Inter Com vendas esgotadas em poucas horas, Inter usará camisa rosa contra o Vasco

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A peça faz alusão ao Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 16 de outubro de 2020

O Inter confirmou que entrará em campo neste domingo (18), contra o Vasco, pela 17ª rodada do Brasileirão, com sua camisa rosa, lançada na última terça-feira (13). A peça faz alusão ao Outubro Rosa, mês de combate ao câncer de mama. O colorado aguardava apenas o sinal verde da parte de protocolos da CBF.

A novidade no fardamento colorado agradou os torcedores, que fizeram as poucos mais de 4 mil unidades liberadas para venda se esgotarem em poucas horas na manhã desta sexta-feira (16), primeiro dia de vendas. Disponíveis nas versões masculinas e femininas, as camisas estavam à disposição tanto nas lojas físicas do clube, quanto no site oficial, no valor de R$249,99.

O clube informa que as vendas serão retomadas ainda nesta sexta-feira (16) e ainda estuda, juntamente com a Adidas, uma nova remessa de camisas. O modelo já esgotou também no site da fornecedora de material esportivo.

A partida contra o Vasco acontece neste domingo (18), no estádio Beira-Rio, às 18h15. O colorado vai em busca da quarta vitória seguida na competição e se manter no topo da tabela, já que é o vice-líder da competição com 31 pontos.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter