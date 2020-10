Inter Empresário de Vergara, atacante do América de Cali, tem vinda programada ao Brasil para negociar com o Inter

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Foto: (Divulgação/América de Cali)

O Inter pode ter novidade no elenco. Na próxima semana, o empresário de Duván Vergara, atacante do América de Cali, é esperado em Porto Alegre. A pauta: negociar uma possível vinda do atleta para o colorado. A informação da Rádio Grenal.

Vergara tem 24 anos e neste ano soma 17 jogos e 7 gols marcados. O vínculo com o clube colombiano vai até junho de 2021.

Na próxima semana, o jogador estará em Porto Alegre, desta vez, para enfrentar o Grêmio, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

