Rio Grande do Sul Reunião na Conab trata de socorro aos agricultores gaúchos atingidos pelas enchentes

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Ao todo, 10.787 propriedades, em mais de 55 municípios, foram atingidas Foto: Divulgação Ao todo, 10.787 propriedades, em mais de 55 municípios, foram atingidas (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, recebeu nesta quarta-feira (13), em Brasília, uma comitiva do Rio Grande do Sul para tratar de apoio aos agricultores atingidos pelas enchentes, principalmente, no Vale do Taquari. Representantes de entidades ligadas ao campo e dos poderes executivo e legislativo pediram a Pretto que, por sua liderança política, continue articulando o governo federal para ajudar as famílias e os municípios impactados. Agora, em especial, os agricultores familiares.

Na ocasião, eles apresentaram a Pretto um levantamento parcial de perdas na agricultura, em decorrência das fortes chuvas e enchentes. Ao todo, 10.787 propriedades, em mais de 55 municípios, foram atingidas e 1.616 produtores tiveram perdas na produção de grãos, 88 na fruticultura, 2.691 no fumo e 198 na olericultura.

Além disso, houve danos em casas, galpões, armazéns, silos, estufas, açudes, aviários e pocilgas. De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios, as perdas no meio rural já chegam ao montante de R$ 1,1 bilhão.

Conforme Pretto, desde o primeiro instante da tragédia, o governo federal tem colocado toda a estrutura e o orçamento necessários para ajudar o estado. Nesse sentido, lembrou que, ao final da tarde desta terça-feira (12), após reunião interministerial da qual ele também participou, para tratar da grave situação do RS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez novos anúncios: a antecipação do FGTS e uma linha de crédito especial do BNDES para ajudar na reconstrução dos municípios atingidos.

Participaram da reunião na Conab o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin; o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, deputado Elton Weber; a presidente da Emater/RS-Ascar, Mara Saalfed; o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag/RS), Carlos Joel da Silva; a deputada Denise Pêssoa e os deputados Pepe Vargas e Heitor Schuch; além de representantes da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural (SDR) e de sindicatos de trabalhadores rurais.

