Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

Durante o debate foi sugerido a construção de reservatórios e o desassoreamento de rios para contenção de enchentes e geração de água. Foto: Gerônimo Amaral/Divulgação

O senador Luis Carlos Heinze (PP/RS) realizou uma reunião com representantes técnicos do segmento agropecuário, vereadores e universidades. O diálogo, que ocorreu na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon), teve como foco o armazenamento de água para consumo humano e agropecuário.

O senador destacou que o trabalho vai além das etapas legislativas. “Temos o projeto de lei que apresentei para viabilizar construção de pequenos açudes – PL 1282/19 -, mas a questão que temos aqui é maior e exige a participação da sociedade civil. A estiagem e as enchentes têm afetado o desenvolvimento e impactado na economia do estado e precisamos reunir técnicos para debater e inovar”, ressaltou Heinze.

Durante o debate foi sugerido a construção de reservatórios e o desassoreamento de rios para contenção de enchentes e geração de água. O encontrou rendeu ainda, o compromisso dos envolvidos no desenvolvimento de iniciativas que possam fortalecer a estrutura hídrica do estado e prevenir tragédias.

Participaram da reunião representantes das federações da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul (Sergs), além de universidades federais do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro.

Emprego e Renda

Heinze protocolou, na noite da última terça-feira (12), a indicação legislativa nº 84. A proposta requer ao governo federal a publicação de ato que permita a reabertura do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda – BEm – previsto na lei 14.437/22. O pedido considera os impactos climáticos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

O parlamentar relembra, em sua justificativa, que a norma que instituiu o Bem, durante a pandemia da covid, tornou o programa permanente e poderá ser instituído sempre que houver estado de calamidade pública. “Precisamos retomar esse benefício e preservar os empregos, diante da tragédia que afeta os municípios gaúchos”, ressaltou Heinze.

A medida inclui benefício financeiro, redução de jornada de trabalho, suspensão do contrato e garantia de emprego, nos moldes do aplicado durante a pandemia. “Ao mesmo tempo que preservamos os empregos, garantimos renda para o trabalho de reconstrução que temos pela frente e oferecemos um socorro às empresas e à população”, explica Heinze.

