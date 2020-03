Rio Grande do Sul Reunião na próxima terça-feira deverá definir ações entre governo e Exército para reduzir a propagação do coronavírus no RS

Por Redação O Sul | 21 de março de 2020

Governador Leite (D) e general Miotto: Estado e Exército alinham ações para reduzir propagação do coronavírus no RS Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebeu no começo da tarde deste sábado (21) o comandante do Comando Militar do Sul, general Geraldo Antonio Miotto, para alinhar e coordenar ações com as Forças Armadas ao longo da próxima semana para evitar a propagação do coronavírus. Foi a segunda visita do comandante nesta semana para debater medidas em conjunto entre o Estado e o Exército.

Ficou acertado para a próxima terça-feira (24), em horário a ser confirmado, uma reunião envolvendo o comando do CMS e representantes do Estado. Além do governador, deverá participar o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e representantes da Secretaria da Saúde, da Brigada Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Defesa Civil, entre outros órgãos.

A partir da reunião deverão ser definidas ações em parceria. O general renovou a disposição do Exército em atuar no auxílio ao combate da propagação do coronavírus. O Comando também fará parte do Conselho de Crise que está sendo criado, conforme decreto anunciado nesta semana.

