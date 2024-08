Expointer Reuniões, ânimo e novas parcerias marcam participação da Cotrijal na 47ª Expointer

Presidente da Cotrijal, Nei César Manica, durante o jantar desta terça-feira (27), na Casa da Rede Pampa na Expointer. Foto: Thales Silva/Especial O Sul

A 47ª Expointer tem apresentado até aqui bons números nos negócios. Mas, para além disso, tem sido também uma grande oportunidade para ampliar o networking, nos eventos que ocorrem no Parque de Exposições Assis Brasil. A Cotrijal – Cooperativa Agropecuária e Industrial, é uma das entidades que têm atuado na feira dessa forma, participando de audiências e reuniões, trabalhando relacionamento e a busca de soluções para o agronegócio gaúcho no pós-enchente.

“Nós estamos com muitas reuniões com o sistema financeiro, com as fornecedoras, com as empresas, indústrias, setor de máquinas, equipamentos, agricultura familiar, a parte política também, teremos audiência com os ministros em busca de recursos para o Rio Grande do Sul”, explica o presidente da Cotrijal, Nei César Manica.

Uma dessas reuniões ocorreu na Casa da Rede Pampa na Expointer na noite desta terça-feira (27). Estiveram presentes para um jantar diversos representantes e empresários do agronegócio gaúcho, além de autoridades como o ministro da secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costela, e o secretário estadual do Turismo, Ronaldo Santini.

A Cotrijal, que neste ano completa 67 anos de fundação, é organizadora da Expodireto, outra grande feira do agronegócio no Rio Grande do Sul, realizada na cidade de Não-Me-Toque. Entretanto, embora não possua um stand na Expointer, a cooperativa tem participado e celebrado a feira da retomada.

“A Cotrijal está junto com a Expointer, com o governo do Estado para reerguer o povo gaúcho. Estamos atuando em toda a feira e com a perspectiva de uma próxima safra de clima normal no Rio Grande do Sul, o que nos dá um novo ânimo. Com certeza, na Expointer já vão sair muitos negócios e, lá em março [na Expodireto], também prevemos um crescimento muito grande para as empresas e para o agronegócio”, analisa Manica.

O presidente da Cotrijal frisou mais uma vez a força do povo gaúcho para se reerguer e manter ativa a tradicional feira de negócios no Parque de Exposições Assis Brasil. “Nós estamos vendo realmente o que o povo gaúcho pode fazer. Há poucos dias ninguém acreditava que seria possível. Nos dá orgulho de ver a recuperação do Parque, as empresas expondo, vindo aqui em busca de apresentar seus produtos. É tudo muito importante”, conclui.

A Expointer segue até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada para os visitantes das 8h às 20h. Os ingressos custam R$18 para pedestres, com valores de meia-entrada para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam.

