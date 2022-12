Porto Alegre Revitalização da parte externa do Paço Municipal de Porto Alegre começa nesta segunda

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2022

O prazo estimado para o término da pintura é de oito meses, concluindo em 1º de julho de 2023 Foto: Brayan Martins / PMPA O prazo estimado para o término da pintura é de oito meses, concluindo em 1º de julho de 2023. (Foto: Brayan Martins / PMPA) Foto: Brayan Martins / PMPA

Os preparativos para a pintura da parte externa do Paço Municipal, no Centro Histórico, começam nesta segunda-feira, 5. A empresa Costamar, vencedora da licitação, inicia o trabalho com a colocação de andaimes ao redor da área de 2,7 mil metros quadrados do prédio, considerado um dos marcos arquitetônicos da cidade.

Na última semana, já haviam sido liberadas as licenças junto à Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) para o estacionamento dos veículos que farão o transporte dos equipamentos. O material de pintura foi doado à prefeitura pelas Tintas Renner.

Processo e trabalhos

O arquiteto Luís Merino, da Diretoria de Patrimônio e Memória da Secretaria Municipal da Cultura e Economia criativa, explica que primeiro as paredes externas passarão por uma lavagem. Depois, será feita a restauração dos rebocos da fachada e, por fim, ocorre a pintura com as cores originais do Paço Municipal, antiga sede administrativa do Executivo e que abrigará no futuro o Museu de Arte de Porto Alegre.

A principal cor da fachada externa será o amarelo ocre, branco gelo nos adornos e colunas, e verde acetinado nas janelas de madeira. A empresa prevê o uso de 1.050 litros de tinta.

O prazo estimado para o término da pintura é de oito meses, concluindo em 1º de julho de 2023.

