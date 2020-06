Magazine Rihanna aluga antiga mansão de Kourtney e Khloé Kardashian por 2 milhões de reais por apenas um mês

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Cantora ficará nos Hamptons entre meados de julho e meados de agosto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Rihanna já tem destino para ficar no alto verão do Hemisfério Norte. Segundo o jornal norte-americano “The New York Post”, a cantora alugou uma mansão nos Hamptons por 415 mil dólares (o equivalente a 2 milhões de reais) por apenas o mês. E deu como depósito 1 milhão de dólares para segurar a casa.

De acordo com o jornal britânico “The Sun”, ela não será a primeira celebridade a ocupar o endereço, que possui cinco quartos e “seis banheiros e meio”. No verão de 2014, as irmãs Kourtney e Khloé Kardashian passaram um período no local gravando o programa “Kourtney & Khloé take the Hamptons”.

A estrela de Barbados ocupará a mansão, que tem piscina, cais privado, barco e jet ski, entre meados de julho e meados de agosto. Detalhe: a casa está à venda por 10,99 milhões de dólares (aproximadamente 55 milhões de reais).

Depois dos Hamptons, Rihanna deve seguir para Malibu.

