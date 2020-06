Magazine Barbra Streisand doa ações da Disney à filha de 6 anos de George Floyd

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

As ações foram doadas pela cantora e atriz Barbra Streisand, ícone de Hollywood. (Foto: Reprodução)

Gianna, a filha de seis anos do ex-segurança George Floyd, virou acionista da Disney. As ações foram doadas pela cantora e atriz Barbra Streisand, ícone de Hollywood.

Uma página criada para Gianna no Instagram compartilhou uma foto dela segurando o certificado de acionista. “Obrigada, Barbra Streisand. Agora sou uma acionista da Disney graças a você”, diz a legenda.

O post não revelou quantas ações foram doadas à menina.

Gianna é a filha mais nova do ex-segurança negro, morto ao ter o pescoço prensado pelo joelho de um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, no caso que gerou uma onda de protestos contra o racismo em várias partes do mundo.

Ela já havia recebido doações de outras entidades e celebridades. Uma delas, o rapper Kanye West, criou um fundo para financiar a faculdade de Gianna, como parte de uma doação de 2 milhões de dólares às famílias de pessoas negras que morreram neste ano nos Estados Unidos.

