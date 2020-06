Celebridades Anitta se chama de “patroa” e ironiza comentários de Ludmilla após prints

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Segundo prints da funkeira, cantora usava o termo para se referir a si mesma Foto: Divulgação Segundo prints da funkeira, cantora usava o termo para se referir a si mesma. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A divulgação de conversas entre Ludmilla e Anitta, feita pela própria funkeira, rendeu assunto nas redes sociais nesta segunda-feira (15). Em um dos prints, Lud mostra a Poderosa se chamando de patroa em um grupo entre cantoras.

Ainda sem se pronunciar oficialmente sobre a polêmica, Anitta usou o termo para comentar uma publicação de Maurício Meirelles e ironizou observações de Ludmilla sobre pensar sempre adiante.

No post, feito no Instagram, ele mostra um print em que aparece no IGTV de Ludmilla sobre a briga dela com Anitta. Na imagem, ele entrevista a Poderosa durante live.

“Cinco anos de CQC? Bosta. Canal de 4 milhões no YouTube? Bosta. Especial mundial na Netflix? Bosta. Grand Prix em Cannes? Bosta! Cheguei no lugar mais top da minha carreira, que é uma participação especial na principal treta do dia. Obrigado a todos fãs que sempre me ajudaram. Muito feliz com este momento”, brinca Meirelles.

“Vai pensando que é de graça. Tudo que eu faço tem algo por trás. Já já a patroa aqui vem te cobrar. Projetinho de Victor Sarro.

