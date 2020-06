Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 14.384 casos de coronavírus e 337 mortes pela doença

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Casos estão presentes em 340 municípios.

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (12) 225 novos casos da Covid-19, chegando a 14.384 confirmações. Nas últimas 24 horas foram confirmados 14 óbitos, totalizando 337. O número estimado recuperados é de 11.592 (81% dos casos).

Os novos óbitos são:

– Campo Bom (mulher, 81 anos);

– Esteio (mulher, 66 anos);

– Esteio (homem, 79 anos);

– Guaíba (homem, 40 anos);

– Guarani das Missões (homem, 66 anos);

– Mariana Pimentel (homem, 73 anos);

– Nova Alvorada (homem, 57 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 81 anos);

– Palmeira das Missões (mulher, 84 anos);

– Passo Fundo (mulher, 94 anos);

– São Gabriel (mulher, 49 anos);

– Sarandi (mulher, 86 anos);

– Sertão (mulher, 67 anos);

– Taquari (homem, 71 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Alvorada – 5

Bento Gonçalves – 13

Bom Jesus – 1

Caçapava do Sul – 2

Cachoeira do Sul – 7

Campo Bom – 2

Canela – 1

Canguçu – 1

Canoas – 1

Capão da Canoa – 1

Caraá – 1

Carlos Barbosa – 4

Caxias do Sul – 5

Charqueadas – 1

Constantina – 2

Coxilha – 1

Cruz Alta – 1

David Canabarro – 1

Espumoso – 1

Esteio – 2

Estrela – 1

Garibaldi – 2

Guaporé – 1

Guarani das Missões – 1

Hulha Negra – 1

Ijuí – 1

Jaguari – 2

Lavras do Sul – 1

Maquiné – 1

Maratá – 1

Mostardas – 1

Nova Alvorada – 2

Nova Araçá – 50

Novo Hamburgo – 3

Osório – 3

Palmeira das Missões – 2

Panambi – 1

Passo Fundo – 25

Pelotas – 8

Porto Alegre – 7

Porto Xavier – 19

Rio Grande – 1

Santa Cruz do Sul – 2

Santa Maria – 2

Santa Rosa – 1

Sant’Ana do Livramento – 10

Santiago – 1

Santo Antônio da Patrulha – 1

São Gabriel – 2

São Leopoldo – 1

São Marcos – 1

Sapucaia do Sul – 4

Tapera – 1

Terra de Areia – 1

Teutônia – 1

Três Cachoeiras – 1

Três de Maio – 1

Três Passos – 5

Triunfo – 1

Veranópolis – 2

A atualização teve ainda 9 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

