Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

No balanço final das iniciativas pela saúde e bem-estar do motorista da semana, foram administradas 340 imunizações contra a H1N1 e entregues 1.7 mil kits de alimentação e higiene na terça-feira (9), e 40 testes para detectar contágio pelo novo coronavírus foram feitos durante a quinta-feira (11).

Ambas as ações ocorreram no km 77 da Freeway, e foram resultado de parcerias em prol do motorista profissional. No dia 09, a ação teve colaboração entre Secretarias Estadual e Municipal de Gravataí, ANTT, PRF, Exército e CCR ViaSul. Já no feriado de Corpus Christi, dia 11, a concessionária fez parte de ação nacional do SEST SENAT, contando com apoio de ANTT e PRF.

De acordo com o Coordenador de Interação da CCR ViaSul Cristiano Kowalski, as ações de parceria “são um grande ganho que ficamos felizes de levar para os motoristas profissionais, pois sabemos da dificuldade da rotina deles. Então, todo auxílio que podemos prestar, em conjunto com os nossos parceiros, são um ganho que levamos para todos”, complementa.

Testes de Covid-19 registraram apenas um caso positivo

Na quinta-feira, entre os 40 testes ministrados, apenas um caso foi registrado como positivo para contágio do novo coronavírus. O motorista, residente da Região Metropolitana de Porto Alegre, não apresentava sintomas. Foi atendido pela equipe médica no local e orientado a procurar a unidade de saúde de seu município, além de receber instruções gerais sobre práticas de distanciamento durante o período de quarentena.

