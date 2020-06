Rio Grande do Sul Campanha #PODPelaVida distribui kits de materiais de higiene na Lomba do Pinheiro

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Paula Moura, uma das jovens que coordenam o CJ da Lomba do Pinheiro, entrega máscaras para a comunidade. Foto: Maurício Tonetto/Ascom SJCDH Paula Moura, uma das jovens que coordenam o CJ da Lomba do Pinheiro, entrega máscaras para a comunidade. (Foto: Maurício Tonetto/Ascom SJCDH) Foto: Maurício Tonetto/Ascom SJCDH

Jovens que participam do POD (Programa de Oportunidades e Direitos) na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, entregaram para a comunidade dezenas de kits de materiais de higiene na tarde de quarta-feira (10). Os produtos foram doados pelo Carboni Supermercados para o reforço na proteção contra a Covid-19. Com o recente aumento do número de internações em UTIs da Capital devido à doença, ações como essa, que integram a campanha #PODPelaVida, são importantes para manter a mobilização pelas etiquetas de higiene.

“Estamos com a campanha há quase dois meses, e as atividades evoluem conforme as necessidades. O nosso princípio é a solidariedade, e para isso contamos com um grande engajamento das comunidades”, afirma o diretor do Departamento de Políticas para a Juventude da SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos), Alvaro Lottermann.

O POD é mantido pela SJCDH, em parceria com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), em seis regiões de grande vulnerabilidade na Região Metropolitana: Alvorada, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, Restinga, Rubem Berta e Viamão. As máscaras doadas pelo CJ (Centro da Juventude) da Lomba do Pinheiro foram confeccionadas em parceria com o Coletivo A Teia.

“À medida que as dificuldades são intensificadas por causa da pandemia, os CJs precisam ir mais a fundo nas comunidades. As periferias são as áreas mais afetadas, e estamos empenhados em trabalhar para que os impactos sejam menores”, salienta o rapper Rafael Rafuagi, consultor do POD nos CJs.

Nas ruas da Lomba do Pinheiro, os jovens do Centro da Juventude do bairro foram até estabelecimentos comerciais, paradas de ônibus e abordaram pessoas que transitavam sem máscaras. Na sede do CJ, moradores previamente cadastrados retiraram kits de higiene e levaram para suas casas.

“Essa doação de hoje veio depois de uma ação realizada há alguns dias no bairro. Agradecemos o empenho de todos que nos ajudam nesse momento delicado. Quem ganha é quem realmente mais precisa”, diz a coordenadora do CJ Lomba do Pinheiro, Paula Moura.

As ações do #PODPelaVida seguem por tempo indeterminado nas seis regiões atendidas pelo programa.

O que é o POD?

O Programa de Oportunidades e Direitos é uma política pública pioneira no Brasil, criada para garantir empregos e qualidade de vida para jovens de regiões vulneráveis. Mais de 7 mil já foram atendidos nos bairros Cruzeiro, Restinga, Rubem Berta e Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, além de Alvorada e Viamão. Ele tem financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do governo do Estado.

Cinco prédios novos serão inaugurados em Porto Alegre e Alvorada. É nos CJs que os jovens participam de cursos profissionalizantes, têm aulas, confraternizam e tornam-se multiplicadores de conhecimento e cidadania. A meta do POD é atender anualmente 3,6 mil pessoas entre 15 e 24 anos.

Os investimentos vão além da educação e do mercado de trabalho. O POD trabalha em parceria com a Justiça e promove a reintegração social de jovens que cumprem medida socioeducativa, além de estimular a boa convivência entre a comunidade e a polícia por meio de unidades móveis de segurança e agentes preparados para esse tipo de atendimento.

