Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Reunião com Federação dos Hospitais Filantrópicos. Foto: Divulgação SES/RS

A SES (Secretaria da Saúde) informou no final da tarde desta quarta-feira (6) que o Rio Grande do Sul chegou a 2.100 casos de coronavírus em 168 municípios e 90 óbitos decorrentes da doença. Três novos óbitos foram confirmados por coronavírus no Estado em Quaraí (homem, 84 anos), Lajeado (homem, 64 anos) e Farroupilha (mulher, 76 anos).

Mais cedo a SES havia divulgado óbitos em Carlos Barbosa (um homem de 82 anos), Lajeado (uma mulher de 72 anos), Boa Vista do Sul (um homem de 81 anos) e Alvorada (um homem de 59 anos).

Também foram registrados 51 novos casos nos seguintes municípios: Antônio Prado – 1; Arroio do Meio – 3; Bom Principio – 1; Cachoeirinha – 3; Caxias do Sul – 1; Colinas – 1; Cruzeiro do Sul – 1; Encantado – 2; Farroupilha – 1; Garibaldi – 2; Lajeado – 4; Marau – 8; Novo Hamburgo – 1; Passo Fundo – 2; Pelotas – 2; Porto Alegre – 3; Quaraí – 1; Saldanha Marinho – 2; Salvador do Sul – 1; Santa Clara do Sul – 1; São Leopoldo – 1; Serafina Corrêa – 3; Teutônia – 3; Veranópolis – 1; Viamão – 2.

A atualização teve ainda um caso de Charqueadas excluído por duplicidade.

Saúde repassa R$ 45 milhões a hospitais do RS

O pagamento de diárias de 139 leitos de UTI em 19 hospitais gaúchos que aguardam habilitação do Ministério da Saúde para atendimento de pacientes da Covid-19 e o repasse integral do teto da média e alta complexidade no valor de R$ 45 milhões foram tratados nesta quarta-feira (6) em videoconferência com dirigentes da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do RS.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, informou que as diárias das UTIs são no valor de R$ 1,6 mil. “A SES se compromete com esse custeio e agiliza o início do funcionamento dos leitos de hospitais com gestão estadual, garantindo assim o atendimento de pacientes da Covid-19 no Rio Grande do Sul”, afirmou. São hospitais com gestão estadual que ainda não receberam essa habilitação do Ministério da Saúde.

A secretária-adjunta, Aglaé Regina da Silva, alertou que “neste momento as decisões têm que ser rápidas e teremos que fazer o possível para chegar o quanto antes esse repasse aos hospitais”.

São leitos prontos para internação exclusiva de pacientes com diagnóstico de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), suspeitos ou confirmados de Covid-19. A autorização do pagamento é prevista na portaria da SES 290/2020 e se dá em caráter excepcional, baseada na situação de calamidade pública declarada pelo Governo do Estado por causa da pandemia de coronavírus.

Teto MAC integral

Recursos do teto de média e alta complexidade (Teto MAC), no valor de R$ 45 milhões, foram repassados, na sua integralidade, na terça-feira (5), a hospitais, clínicas e laboratórios do RS. Esse recurso, proveniente do Ministério da Saúde, é calculado pela produção ofertada a usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Desde março, devido à pandemia, esse valor está sendo repassado aos prestadores na integralidade, sem o desconto programado aos serviços que não atingirem as metas contratualizadas. Cada serviço de saúde que é oferecido pelo SUS possui metas de produção a serem atingidas firmadas em contrato, que devem ser cumpridas para que recebam 100% do valor contratualizado.

Emendas parlamentares

Durante a reunião, também foi anunciada a indicação de R$ 105 milhões a cerca de 185 hospitais gaúchos em emendas parlamentares federais. Instituições de todo o Estado serão beneficiadas assim que os recursos estiverem disponíveis no FES (Fundo Estadual de Saúde) e tiverem assinado um termo aditivo ao contrato com a SES.

Estavam presentes na videoconferência o presidente da Federação, André Emílio Lagemman, o vice-presidente Luciney Boherer e o superintendente Jairo Tessari. Integrantes da diretoria da SES também participaram da reunião.

