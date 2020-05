Rio Grande do Sul Governador Eduardo Leite responde perguntas dos telespectadores e comunicadores do programa Atualidades Pampa

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Eduardo Leite concedeu entrevista à TV Pampa falando do Palácio Piratini. Foto: Reprodução Eduardo Leite concedeu entrevista à TV Pampa falando do Palácio Piratini. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

O governador Eduardo Leite participou ao vivo, nesta quarta-feira (6), do programa Atualidades Pampa da TV Pampa, respondendo perguntas dos telespectadores e comunicadores. O tema principal foi a pandemia de coronavírus e as medidas de distanciamento controlado que estão sendo tomadas no Rio Grande do Sul.

O programa Atualidades Pampa é transmitido, ao vivo, para todo o Estado do RS pelas quatro emissoras e mais de cem repetidoras do sinal da TV Pampa e ainda pelas redes sociais, Facebook TV Pampa e Youtube TV Pampa.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul