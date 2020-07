Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul chega a 30.371 casos de coronavírus e 690 mortes

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2020

Há 24.673 pacientes recuperados, 81% do total. Foto: Reprodução Há 24.673 pacientes recuperados, 81% do total. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (3) 1.200 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 27 óbitos de pessoas com o coronavírus. O total de casos confirmados chegou a 30.371 e o de óbitos a 690. O número estimado recuperados é de 24.673 (81% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

– Bento Gonçalves (mulher, 33 anos);

– Campo Bom (mulher, 64 anos);

– Canoas (mulher, 38 anos);

– Canoas (mulher, 51 anos);

– Canoas (mulher, 76 anos);

– Canoas (homem, 80 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 56 anos);

– Caxias do Sul (mulher, 71 anos);

– Encruzilhada do Sul (mulher, 53 anos);

– Esteio (mulher, 78 anos);

– Esteio (mulher, 87 anos);

– Gravataí (mulher, 86 anos);

– Ibirubá (mulher, 89 anos);

– Nova Santa Rita (mulher, 41 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 67 anos);

– Novo Hamburgo (mulher, 92 anos);

– Palmeira das Missões (mulher, 82 anos);

– Porto Alegre (homem, 39 anos);

– Porto Alegre (mulher, 61 anos);

– Porto Alegre (homem, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 73 anos);

– Porto Alegre (homem, 78 anos);

– Ronda Alta (mulher, 48 anos);

– Santo Ângelo (homem, 77 anos);

– São Jerônimo (homem, 66 anos);

– São Leopoldo (homem, 63 anos);

– São Leopoldo (mulher, 73 anos).

Os novos casos confirmados são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 1

Ajuricaba – 1

Alegrete – 4

Alegria – 1

Alvorada – 37

Antônio Prado – 1

Araricá – 1

Arroio do Meio – 2

Arroio dos Ratos – 2

Barão do Triunfo – 1

Barra do Guarita – 7

Barra do Ribeiro – 1

Barracão – 1

Bento Gonçalves – 103

Bom Jesus – 1

Bom Princípio – 6

Bom Retiro do Sul – 1

Braga – 1

Butiá – 7

Caçapava do Sul – 8

Cachoeirinha – 30

Cacique Doble – 1

Camaquã – 10

Campestre da Serra – 2

Campo Bom – 13

Canela – 7

Canguçu – 1

Canoas – 24

Capão da Canoa – 3

Caraá – 3

Carazinho – 3

Casca – 2

Caxias do Sul – 45

Charqueadas – 32

Chiapetta – 1

Cidreira – 3

Constantina – 2

Coxilha – 3

Cruz Alta – 3

Cruzeiro do Sul – 1

David Canabarro – 3

Dois Irmãos – 8

Dom Pedro de Alcântara – 1

Eldorado do Sul – 8

Encantado – 24

Encruzilhada do Sul – 2

Entre-Ijuís – 5

Erechim – 10

Estância Velha – 3

Esteio – 6

Farroupilha – 23

Flores da Cunha – 4

Fontoura Xavier – 1

Fortaleza dos Valos – 2

Frederico Westphalen – 9

Garibaldi – 8

Gramado – 2

Gravataí – 48

Guaíba – 2

Guaporé – 3

Ibiaçá – 2

Ibiraiaras – 1

Ibirapuitã – 10

Ibirubá – 10

Ijuí – 5

Imbé – 4

Iraí – 4

Itaqui – 3

Jacutinga – 1

Lajeado – 5

Lindolfo Collor – 1

Maquiné – 1

Marau – 34

Mato Castelhano – 1

Maximiliano de Almeida – 1

Montauri – 3

Montenegro – 6

Não-Me-Toque – 2

Nova Bassano – 7

Nova Prata – 7

Novo Hamburgo – 54

Osório – 9

Palmeira das Missões – 11

Palmitinho – 1

Panambi – 1

Parobé – 14

Passo Fundo – 48

Paverama – 4

Pelotas – 7

Ponte Preta – 3

Portão – 2

Porto Alegre – 110

Presidente Lucena – 1

Protásio Alves – 3

Rio Grande – 7

Riozinho – 2

Roca Sales – 1

Rolante – 1

Rosário do Sul – 3

Salto do Jacuí – 1

Sananduva – 1

Santa Cruz do Sul – 7

Santa Maria – 6

Santa Rosa – 5

Sant’Ana do Livramento – 4

Santiago – 3

Santo Ângelo – 24

Santo Antônio da Patrulha – 2

Santo Augusto – 1

São Borja – 2

São Gabriel – 3

São Jerônimo – 2

São José do Hortêncio – 2

São Leopoldo – 78

São Lourenço do Sul – 7

São Luiz Gonzaga – 4

São Sebastião do Caí – 5

São Sepé – 1

Sapiranga – 2

Sapucaia do Sul – 16

Sarandi – 2

Serafina Corrêa – 1

Sertão – 1

Sobradinho – 1

Soledade – 3

Tabaí – 13

Tapejara – 7

Taquara – 1

Taquari – 3

Tenente Portela – 1

Terra de Areia – 4

Teutônia – 3

Torres – 6

Tramandaí – 2

Três Cachoeiras – 1

Três Palmeiras – 3

Três Passos – 8

Trindade do Sul – 1

Triunfo – 2

Tupanciretã – 1

Vacaria – 3

Vanini – 3

Venâncio Aires – 1

Veranópolis – 1

Viamão – 8

Victor Graeff – 1

Vila Flores – 2

Vila Maria – 3

A atualização teve ainda 24 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

