Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

As novas vítimas são dos municípios de Porto Alegre, Ametista do Sul e Horizontina. Foto: Reprodução As novas vítimas são dos municípios de Porto Alegre, Ametista do Sul e Horizontina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Foram registrados nesta quarta-feira (25/05) mais três óbitos em decorrência da dengue no Rio Grande do Sul, nos municípios de Porto Alegre, Ametista do Sul e Horizontina. Com esse dado, o painel de casos de dengue da Secretaria da Saúde registra um total de 38 óbitos pela doença no ano de 2022, e 29,6 mil casos de dengue no mesmo período. Do total, 25.077 são autóctones, ou seja, contraídos na localidade.

O número de pacientes internados com doença nesta quarta é de 133 – 35 a mais do que o registrado no dia anterior. São 97 pessoas em leitos clínicos e 36 em unidades de terapia intensiva (UTI). O total de municípios infestados pelo mosquito Aedes aegypti no estado este ano chega a 446.

Porto Alegre

O Boletim Semanal sobre Arboviroses divulgado na terça-feira (24) pela Secretaria Municipal de Saúde traz a confirmação de 2.159 casos autóctones de dengue em Porto Alegre.

No total, foram notificadas para a Vigilância Epidemiológica 3.850 suspeitas de dengue entre moradores da Capital, das quais 2.252 (58,5%) foram confirmadas. Do total de casos, 92 foram importados e 2.159, contaminações na cidade.

Cinco bairros de Porto Alegre estão com alta infestação de mosquitos, são eles: Mário Quintana, Parque Santa Fé, Passo da Areia, Passo das Pedras e Rubem Berta. Outros 10 bairros estão em situação de alerta, nove com infestação moderada e 21 com infestação baixa.

Cidades e número de óbitos por dengue no RS em 2022

Ametista do Sul: 1

Boa Vista do Buricá: 1

Cachoeira do Sul: 2

Chapada: 1

Condor: 1

Cristal do Sul: 1

Dois Irmãos: 1

Erechim: 1

Estância Velha: 1

Horizontina: 4

Igrejinha: 6

Jaboticaba: 2

Lajeado: 2

Nova Candelária: 1

Nova Hartz: 1

Novo Hamburgo: 3

Novo Machado: 1

Porto Alegre: 3

Parobé: 1

Rondinha: 1

Santa Rosa: 1

São Leopoldo: 1

Sapucaia do Sul: 1.

