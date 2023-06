Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul é o primeiro Estado a firmar parceria com programa de turismo da empresa norte-americana Mastercard

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

Iniciativa avançará com primeira reunião de trabalho no dia 19 de junho. (Foto: EBC)

O governo gaúcho firmou acordo prevendo a adesão do Rio Grande do Sul ao Centro de Inovação em Turismo (“Tourism Innovation Hub”) da Mastercard, na denominação original em inglês). No foco da iniciativa está o acesso a soluções inovadoras da empresa norte-americana e a identificação de projetos de potencial interesse para o setor no Estado, primeiro a formalizar essa parceria.

O documento foi assinado pelo vice-governador Gabriel Souza nesta semana, durante missão oficial à Espanha. Ele estava acompanhado dos secretários Vilson Covatti (de Turismo), Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão) e Lisiane Lemos (Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade), além de Alexandre Elmi (adjunto da pasta de Comunicação).

Com sede em Madri e impulsionado pela experiência tecnológica da Mastercard, o “Tourism Innovation Hub” trabalha com governos, agências do setor público e empresas privadas para acelerar seus esforços de transformação digital. Atua, ainda, em aspectos como inovação, pesquisa e criação de soluções para a área do turismo.

O governo gaúcho projeta na parceria a possibilidade de explorar áreas de colaboração ligadas a iniciativas mais sustentáveis e inclusivas no setor. Isso inclui o compartilhamento de dados e conhecimentos, bem como o desenvolvimento conjunto de soluções. A primeira reunião de trabalho já tem data marcada: 19 de junho.

Fundada em 1966, a Mastercard é uma empresa global de tecnologia do setor de pagamentos, com conexões em mais de 200 países. No ano passado, lançou o “Tourism Innovation Hub”, que tem por base o trabalho colaborativo com governos, autoridades de turismo, agências públicas e privadas. A ideia é fomentar um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo para esse tipo de atividade.

Avaliações

Gabriel Souza ressaltou: “Esta assinatura é resultado da reunião realizada em maio pelo governador Eduardo Leite na sede da empresa em Nova York [Estados Unidos]. Agora fomos até a unidade de Madri para formalizar a parceria. A empresa nos apoiará na elaboração de produtos a partir de indicadores e análises de perfil do turista que visita o Rio Grande do Sul. Temos muitas potencialidades a serem exploradas”.

A vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da Mastercard Brasil, Fernanda Caraballo, também se manifestou: “O Tourism Innovation Hub é colaborador de governos no desenvolvimento de um turismo mais sustentável. Esperamos expandir o alcance do projeto no Brasil, trabalhando com o governo gaúcho para fomentar o turismo inclusiv, desenvolvendo soluções para pequenas e médias empresas, além de comunidades locais”.

O secretário Vilson Covatti, por sua vez, chamou a atenção para o pioneirismo do Estado: “Mais uma vez, largamos na frente em relação ao cenário nacional, pois esse é um protocolo inédito para uso de dados na promoção turística. Informação é a nova moeda. Com informações consistentes, podemos planejar políticas públicas para o setor”.

(Marcello Campos)



